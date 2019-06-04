福建推新政 加速絲路電商

2019-06-04 01:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省商務廳相關負責人3日透露，福建已推出一攬子政策措施，從加快主體建設、加快產業集聚、拓寬跨境通道、優化發展環境等四個方面，加快推進「絲路」電商發展。

中新社報導，官方統計數字顯示，2018年，福建國際快遞業務量達4111.22萬件，同比增長27.1%；保稅進口同比增長146%。廈門市已被列為大陸國家跨境電商綜合試驗區，福州、平潭亦獲批成為跨境電子商務保稅進口試點城市。

福建官方支持廈門市用足用好綜合試驗區政策，著力在跨境電商業務流程、監管模式和信息化建設等方面先行先試，做大做強跨境電商產業；支持福州、泉州、平潭、莆田複製推廣跨境電商綜合試驗區成熟經驗，積極爭取設立跨境電商綜合試驗區；支持福州、平潭拓展跨境電商零售出口業務。

除加強「絲路」電商主體建設，福建也加快電商產業集聚。當地支持福州、廈門、泉州、莆田、寧德等地充分利用傳統產業優勢，及跨境電商綜合試驗區、保稅進口試點城市、對台海運快件試點城市、市場採購貿易方式試點、綜合保稅區等政策優勢，建設各具特色的跨境電商產業園區或特色小鎮。

海外倉是跨境電商必不可少的載體。目前，福建海外倉建設位居大陸前列。當地官方表示，將引導企業到「海絲」沿線國家和地區及其他境外經貿合作區建設海外倉。