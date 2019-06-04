前4月廣東外貿增長0.8%

2019-06-04 01:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據中國大陸海關總署廣東分署統計，廣東外貿1月至4月進出口總值實現正增長；單4月出口與進口均增長，其中進口結束連續兩個月下降趨勢。

新華社報導，海關數據顯示，1月至4月，廣東進出口總值達2.12兆元（人民幣，下同），同比增長0.8%。其中，出口1.27兆元，增長2.4%；進口8573.4億元，下降1.5%；實現貿易順差4077.3億元，擴大11.7%。

單4月，廣東對外貿易進出口5756.9億元，增長6%。受4月1日起增值稅稅率降低影響，4月進口達2356.3億元，增長8.5%，結束了連續兩個月下降的趨勢。

廣東一般貿易進出口增長且比重提升，跨境電商增長快速。1月至4月，廣東一般貿易進出口1.08兆元，增長6.3%，占比提升2.6個百分點，達到50.7%。

同時，保稅物流進出口2887.2億元，增長8%；跨境電商進出口237億元，大幅增長了62.2%。

廣東民營企業進出口比重繼續提升。1月至4月，廣東民營企業進出口1.07兆元，增長5.4%，占廣東對外貿易進出口的50.2%，占比提升2.2個百分點。

廣東外貿產品結構持續優化。1月至4月，勞動密集型產品出口微降，消費品進口增長。消費品進口總值達698.8億元，增長25.5%，其中，水海產品進口42.1億元，增長30.3%；化妝品進口54.2億元，增長1.6倍。

海關分析，1月至4月廣東外貿逐步企穩，外貿質量不斷提高。國家減稅降費等系列穩增長措施的實施，將對廣東外貿形成有力支撐。