親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

阿里巴巴賣電子菸：正常商業行為

2019-06-03 15:16聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

菸酒類一向為官方管制商品，但在大陸電商卻野蠻成長，而電商龍頭阿里巴巴也賣電子菸。啟信寶數據顯示，5月30日，浙江天貓網絡科技有限公司經營範圍發生變更，新增「電子菸」銷售（含網上銷售），並變更工商聯絡員。阿里今日表示，所有經營行為都符合國家相應法律法規，這是正常的商業行為。

公開資料顯示，浙江天貓網絡科技有限公司由張勇擔任法定代表人的浙江天貓技術有限公100%持股，今年1月24日成立，註冊資本達人民幣8億，法定代表人為天貓超市總經理韓夏林。阿里回應經營範圍新增電子菸：符合法律法規，正常商業行為。目前在天貓網站上可以找到1.2萬筆電子菸相關產品。

分析認為，如果電子菸形成更大的產業規模，會直接影響到香菸的銷售，未來對電子菸的規範勢在必行。此外，行業界定不清晰，全球已有68個國家制定規範電子菸的有關法律法規。但目前，大陸沒有專門針對電子菸的具體法律法規，監管幾乎處於空白狀態。

新京報報導，大陸國家標準化管理委員會官方網站指出，《電子菸》強制性國家標準已經審查完畢，目前處於「正在批准」狀態，按照項目計劃時間表，將於年內發布。《電子菸》於2017年10月11日下達，主管部門為大陸國家菸草專賣局，屬強制性國家標準。項目進度需經過網上公示、起草、徵求意見、審查、批准、發布幾個階段，目前項目狀態顯示為「正在批准」階段。

按項目周期24個月推算，距離項目結束還剩下4個月左右時間，《電子菸》強制性國家標準或將於年內正式發布。屆時，大陸電子菸生產流通將有標準可遵循，擺脫「野蠻生長」現狀。

艾媒咨詢數據顯示，2017年大陸菸草消費量占全球44%，而電子菸消費規模僅占全球的5%，但消費規模已達人民幣40億元，而電子菸消費人數達736.6萬人。這一巨大的利潤市場吸引了大陸傳統菸草企業、互聯網企業、新媒體KOL等共同開拓電子菸市場。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

2017年大陸菸草消費量占全球44%，而電子菸消費規模僅占全球的5%。照片／天貓...
2017年大陸菸草消費量占全球44%，而電子菸消費規模僅占全球的5%。照片／天貓官網
分享

電子菸天貓電商

相關新聞

廣東省長：廣東GDP今年將突破10兆人幣大關

2019-06-03 11:15

大陸工信部將發放5G商用牌照 正式進入5G商用元年

2019-06-03 15:24

FedEx被查 郵政局長：外企須遵中國法律

2019-06-03 13:09

廣州經濟增長 有望保持基本穩定

2019-06-03 02:05

近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05

廣州實施寄遞實名制

2019-06-03 02:05

信宜三華李減產增收

2019-06-03 02:05

隨一帶一路 陽城陶瓷拚國際化

2019-06-03 02:05

北京瞭望／北京力捧雙金的真相

2019-06-02 23:45

聯邦快遞誤送華為包裹 恐列陸黑名單

2019-06-02 23:41

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險

2019-06-02 23:23

陸證監會主席易會滿 到央視新聞聯播喊話穩A股

2019-06-02 22:15

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25

陸企人物／退伍不褪色 闢建市場創第二春

2019-06-02 13:38

彭博資訊專欄／人民幣匯率 當心6月大屠殺

2019-06-01 23:46

特派員在現場／上海灘豪宅遍地開花

2019-06-01 23:45

北方水泥錯峰停產 價格飆

2019-06-01 23:45

電商年中慶 京東報捷

2019-06-01 23:25

陸鬆綁外商投資 門愈開愈大

2019-06-01 23:24

大陸民眾搶囤貨 電子產品狂賣

2019-06-01 23:21

退燒？蘋果全品牌 「618」開賣不到3分鐘成交領先過億

2019-06-01 14:56

中國製特斯拉預訂 人氣旺

2019-06-01 14:24

陸股一周／5月北向資金 失血530億人民幣

2019-06-01 13:32

CCL指數：樓價創新高 「貿戰恐阻升勢」

2019-06-01 13:29

從搬出中國到滾出中國 聯想改名聯想中國求洗白

2019-06-01 12:44

中國製造業PMI回落 探3個月新低

2019-06-01 12:09

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

聯想控股子公司 正奇金融上市喊停

2019-06-01 12:07

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉開賣 首輛3分鐘成交

2019-05-31 23:54

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:51

陸上市公司家數 居世界前茅

2019-05-27 23:18

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

陸衛星導航產業 去年規模攀升

2019-05-24 01:05

萬向集團董事長 年捐人民幣49.6億元稱冠

2019-05-21 23:32
看更多

熱門文章

天有異象？大陸多地2日凌晨驚現不明飛行物

2019-06-02 18:59

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

六四30周年／記者回憶六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

聯邦快遞誤送華為包裹 恐列陸黑名單

2019-06-02 23:41

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

六四30周年／山頭林立 北京淪為角力場

2019-06-03 00:32

廣東省長：廣東GDP今年將突破10兆人幣大關

2019-06-03 11:15

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸證監會主席易會滿 到央視新聞聯播喊話穩A股

2019-06-02 22:15

貿易戰火延燒之際 中共宣告：中國將進入5G商用元年

2019-06-03 15:15

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46

等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23

近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05

陸委會：中共須平反「六四」 台灣續為民主化指引方向

2019-06-03 11:02

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險

2019-06-02 23:23

六四30週年前夕 推特大肆封鎖中國異議人士帳號

2019-06-03 04:44

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

兩岸微流行／年輕人的「種草」經濟

2019-06-02 23:39

北京瞭望／北京力捧雙金的真相

2019-06-02 23:45

朱耀明：封從德被拒入境 香港自由更緊縮

2019-06-03 12:36

八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top