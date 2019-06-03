阿里巴巴賣電子菸：正常商業行為

2019-06-03 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



菸酒類一向為官方管制商品，但在大陸電商卻野蠻成長，而電商龍頭阿里巴巴也賣電子菸。啟信寶數據顯示，5月30日，浙江天貓網絡科技有限公司經營範圍發生變更，新增「電子菸」銷售（含網上銷售），並變更工商聯絡員。阿里今日表示，所有經營行為都符合國家相應法律法規，這是正常的商業行為。

公開資料顯示，浙江天貓網絡科技有限公司由張勇擔任法定代表人的浙江天貓技術有限公100%持股，今年1月24日成立，註冊資本達人民幣8億，法定代表人為天貓超市總經理韓夏林。阿里回應經營範圍新增電子菸：符合法律法規，正常商業行為。目前在天貓網站上可以找到1.2萬筆電子菸相關產品。

分析認為，如果電子菸形成更大的產業規模，會直接影響到香菸的銷售，未來對電子菸的規範勢在必行。此外，行業界定不清晰，全球已有68個國家制定規範電子菸的有關法律法規。但目前，大陸沒有專門針對電子菸的具體法律法規，監管幾乎處於空白狀態。

新京報報導，大陸國家標準化管理委員會官方網站指出，《電子菸》強制性國家標準已經審查完畢，目前處於「正在批准」狀態，按照項目計劃時間表，將於年內發布。《電子菸》於2017年10月11日下達，主管部門為大陸國家菸草專賣局，屬強制性國家標準。項目進度需經過網上公示、起草、徵求意見、審查、批准、發布幾個階段，目前項目狀態顯示為「正在批准」階段。

按項目周期24個月推算，距離項目結束還剩下4個月左右時間，《電子菸》強制性國家標準或將於年內正式發布。屆時，大陸電子菸生產流通將有標準可遵循，擺脫「野蠻生長」現狀。

艾媒咨詢數據顯示，2017年大陸菸草消費量占全球44%，而電子菸消費規模僅占全球的5%，但消費規模已達人民幣40億元，而電子菸消費人數達736.6萬人。這一巨大的利潤市場吸引了大陸傳統菸草企業、互聯網企業、新媒體KOL等共同開拓電子菸市場。

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