FedEx被查 郵政局長：外企須遵中國法律

2019-06-03 13:09 世界日報 北京3日電



FedEx日前將華為包裹轉運至美國，中國已於1日宣布對此立案調查。 美聯社 分享 facebook

美國聯邦快遞公司（FedEx）日前將華為包裹轉運至美國，中國已於1日宣布對此立案調查，聯邦快遞甚至可能因此遭列入中國新建立的「不可靠實體清單」（俗稱黑名單），成為首家適用企業。聯邦快遞則迅速回應，高度重視在中國的業務，將全力配合任何監管調查。中國國家郵政局局長馬軍勝2日接受央視訪談表示，任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。

馬軍勝指出，「最近接到用戶投訴」，聯邦快遞在未獲得使用者同意、沒有事先對用戶告知前提下，擅自將快件轉寄其他地址，未按約定的地址進行投遞，嚴重違反中國國家快遞業的法規，嚴重損害用戶合法權益，所以中國官方主管部門決定進行立案調查。

馬軍勝說，「對聯邦快遞公司立案調查，有利於維護國家快遞市場秩序，也有利於維護我們國家企業和用戶的合法權益，有利於確保我們國家郵政通信安全和經濟安全。」

他表示，官方對聯邦快遞公司立案調查，有利於維護中國快遞市場秩序，也有利於維護企業和用戶的合法權益，有利於確保中國郵政通信安全和經濟安全。

對於華為先前指控聯邦快遞，未經授權將兩個從日本寄往中國華為辦公室的包裹轉運至美國，當時聯邦快遞透過微博回應事件屬「誤送」，並表示抱歉。

在中國官方採立案調查措施後，聯邦快遞在官方網站聲明，「我們與華為技術有限公司及所有中國客戶關係，對我們十分重要。聯邦快遞要求自己為客戶提供高標準的服務。我們將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監管調查。」

央視並發表《國際銳評》指出，中國已建立「不可靠實體清單」制度。聯邦快遞遭調查，對其他違反中國有關法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告。