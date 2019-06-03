廣東省長：廣東GDP今年將突破10兆人幣大關

2019-06-03 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸國新辦今天就廣東改革開放和創新發展情況舉行發布會，中共廣東省委副書記、省長馬興瑞表示，廣東發展有幾個特點，一是經濟高速增長，GDP從1949年的20.3億元（人民幣，下同）增加到2018年的9.7兆，近30年位居全大陸前列，今年將突破10兆大關。

二是地方財力由弱變強，地方一般公共預算收入（按可比價格）從1950年的3.2億元，增加到2018年的1.2兆，是全大陸首個超過兆元的省份。

三是對外開放不斷擴大，2018年全省對外貿易進出口總額7.16兆人民幣、約佔全大陸1/4、連續33年居大陸首位，累計實際利用外資4470億美元、佔全大陸1/5強。

四是形成世界級製造業基地，全省規模以上工業企業達4.75萬家，從傳統製造業到電子信息、綠色石化、汽車、智能家電、機器人等先進製造業，基本建成門類較為齊全、配套相對完善的現代產業體系，電子信息產業總產值佔全大陸的34%。

五是城鄉面貌全面躍升，立體交通網路初步形成，廣州、深圳與珠三角各大城市形成現代化城市 ，城鎮化率達到70.7%，實現縣縣通高速，即將市市通高鐵。