隨一帶一路 陽城陶瓷拚國際化

2019-06-03 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在「華北瓷都」山西陽城舉辦的國際陶瓷博覽交易會期間，與會專家學者2日針對琉璃產業融入「一帶一路」建言獻策，昔日的「皇家琉璃」正在尋求國際化發展。

中新社報導，山西陽城是中國重要的陶瓷和琉璃產地之一，明清時為北京故宮、明十三陵製作琉璃製品，當時在全國已享有盛譽。自古有「南有景德鎮，北有後則腰」之說，陽城後則腰村就是歷史上著名的「陶瓷村」。

在當日舉辦的「一帶一路」琉璃產業發展高峰論壇上，中國建築衛生陶瓷協會祕書長呂琴表示，琉璃是中國傳統的建築物件，也是一種古老的文化。如今，許多現代仿古建築上用的是複合材料，探討用琉璃工藝這樣傳統的手法是不是更好，更有味道。

呂琴指出，山西陽城的琉璃歷史悠久，文化內涵豐富，尤其是此前去參觀過國家級非物質文化遺產工藝喬氏琉璃和老窯口之後，更覺得陽城琉璃應該藉助「一帶一路」建設的東風，在傳承琉璃文化的同時，有所改進、有所創新，走向世界。

一直以來，中國都是世界範圍內的陶瓷大國。陶瓷最好的技術、最好的產品、最大的產量，都在中國。

中華陶瓷大師聯盟執行主席孟樹峰表示，山西的陶瓷發展脈絡清晰，瓷種豐富，品質極佳。

對如何在「一帶一路」沿線國家推廣山西陽城琉璃陶瓷製品，孟樹峰認為，陽城陶瓷不僅要在建築界大放光彩，還要多向藝術陶瓷產業發展。比如耶誕禮物、生肖禮物等小件兒的琉璃陶瓷工藝品，可以在世界各國進行推廣。

中國建材咸陽陶瓷研究設計院院長梁振海指出，此次陶博會期間在陽城建立研發中心，旨在進一步提升陽城琉璃陶瓷製品品質，助力陽城實現琉璃陶瓷國際化發展。

近年來，陽城陶瓷已出口巴基斯坦、哈薩克和俄羅斯等國家。在「一帶一路」建設過程中，陽城陶瓷也擁有了新的發展機遇。