近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，打開短視頻社交平台，有趣寵物影片隨處可見，部分影片還會鏈接至網購平台。有報告預計，2019年中國大陸寵物行業市場規模將達1915億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2019第五屆華南寵物用品展6月2日在廣州閉幕，本屆展覽專業觀眾及寵物愛好者人數、參展商及品牌產品數量創歷年新高。據主辦方統計，三天展期吸引5.6萬人次入場，超過500家展商參展，3.5萬平方公尺的展館擠滿各式各樣的寵物用品。

護理、碳酸SPA、香薰SPA、保健泥浴、鹽浴……乍眼一看，以為這是人類的美容項目，實際是給寵物提供的服務，根據寵物的體重和毛長，一次性體驗價在數十元至數百元不等，還提供團購和套卡服務。

梁嘉敏和丈夫特意到寵物展上醫院的攤位給布偶貓做超聲波檢查，其後，二人為家中的兩隻貴賓犬購買了4大袋共重約40公斤的狗糧。梁嘉敏稱，她每年花費在寵物身上約為5萬元，食物占比最大。

近年來，由於寵物數量增加，相關產業得到快速發展。「2018年中國寵物行業白皮書」顯示，中國大陸城鎮養寵用戶已經達到7355萬人；養狗及養貓人群消費大多集中在寵物食品、寵物醫療、寵物用品等。

據前瞻產業研究院發布的「中國寵物行業市場前瞻與投資戰略規畫分析報告」統計顯示，截至2018年底，中國大陸寵物行業市場規模達到1708億元，預測2019年市場規模將達1915億元。

廣州大學生黃嘉慧收養了一隻狸花貓，她這次專門到寵物用品展淘貨，還帶著自家貓到寵物醫院的攤位上預約傳染病檢測，檢測費用約在200元，「寵物讓自己感到溫暖，把它當成孩子來養」。

隨著寵物市場成熟，寵物保險、寵物特色餐廳也成為新興的服務行業熱點。有專家認為，目前，中國大陸寵物醫療專業人員短缺、寵物用品領域人才缺乏，此外，還存在寵物管理不規範等問題，制約寵物行業的健康發展，應該提高人才待遇並加強行業監管。