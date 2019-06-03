廣州經濟增長 有望保持基本穩定

2019-06-03 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由廣州市社會科學院與社會科學文獻出版社聯合出版的「廣州藍皮書：廣州經濟發展報告（2019）」上月31日在廣州發布。該藍皮書指出，2019年廣州經濟增長有望保持基本穩定，預計全年增速處於6.2%至6.8%區間。

中新社報導，該藍皮書指出，2018年廣州經濟增長總體表現穩中有進，主要呈現出經濟增速穩中趨緩、行業內部分化特徵突出、虛實經濟繼續反向變化等三大特點。去年廣州實現地區生產總值22859.35億元人民幣，同比增長6.2%，增速同比回落0.8個百分點。

藍皮書稱，2018年廣州傳統產業和企業經營壓力普遍較大，新興產業和企業快速成長，新產業新業態層出不窮；製造業特別是新型製造業、商貿業等實體經濟穩步增長，受宏觀調控及風險管控等政策影響，房地產業明顯降溫，金融業有所放緩。

從產業來看，2019年廣州第三產業將保持較快增長，增加值增速預計在7.0%左右；第二產業有望保持穩定增長，增加值增速預計在5.5%左右。從需求來看，廣州城市基礎設施建設和更新改造有望加快，營商環境改善有利於民營經濟和產業投資穩定增長，固定資產投資有望保持較快增長。隨著消費環境進一步改善、新興消費不斷湧現，廣州消費主要指標將繼續穩定增長。

廣州市社科院數量經濟研究所所長歐江波表示，2017年以來，廣州實體經濟尤其是製造業的招商引資、產業引進等方面表現較好，現在逐漸進入了收穫期；2019年宏觀經濟政策應該會較為寬鬆；相比高峰期，當前廣州經濟發展對出口的依賴度在下降；廣州的製鞋、服裝等中低端、勞動密集型產業逐漸退出，新產業、技術密集型企業增多。以上這素都有利於今年廣州經濟的增長。