親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日本前高官親手刺死44歲啃老兒 預防小學生遇害

李佳芬首度回應吳子嘉爆料 酸「好像住我家」

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25世界日報 記者戴瑞芬蔡敏姿／北京2日電

退燒？蘋果全品牌「618」開賣不到3分鐘成交領先過億。 美聯社
退燒？蘋果全品牌「618」開賣不到3分鐘成交領先過億。 美聯社
分享

雙11」、「618」，是中國電商分別在年底和年中掏空消費者的錢包的兩大活動。今年「618」店商年中慶提前到1日開戰，首賣第一個小時京東銷售1700萬件商品，天貓成交額已超去年整天業績，八大電商平台每個都盛況空前。

「618」開賣首日第一個小時內，天貓「618」就先後誕生了蘋果、美的、耐克、奧克斯、海爾、歐萊雅、蘭蔻、愛迪達、小米等一系列成交破人民幣億元級的品牌。

外界關注的是，其中，蘋果全品牌2分45秒就成交過億人民幣，銷售領先第一，排在其後的是美的、和耐克(nike)，雙雙在4分鐘過億元人民幣。

隨著中國國產品牌崛起，蘋果產品銷售在去年跌落神壇，在中國市場走下坡，蘋果手機今年第一季銷售甚至輸給華為。不過，中關村在線報導，蘋果全產品線在今年「618」進行鉅惠促銷，不止iPhone系列，還包括iPad系列、Apple Watch等全線產品，降價超值吸引消費者入手。

「618」店商年中慶最早是京東舉辦的店慶日，就像阿里造節的「雙11」，不過在持續十多年後，已經成為各大電商平台年中促銷的共同戰場，今年618提早從6月1日延長至6月20日，可見新零售市場競爭越來越激烈。

恐貿易戰催漲 搶買電子產品

包括天貓、京東、網易考拉、蘇寧易購等各大電商平台，在「618」年中慶備足新貨品，將創下史上規模最大、速度最快的銷售紀錄。商家表示，將打通庫存物流，消費者下單後就近發貨，最快只需幾小時就可完成交付；此外，還將升級服務標準，晚到必賠、刷臉取件、專人上門的多元服務。更有業者喊出「買空調不但送貨上門還安裝到位；買衣服不合身，專業改衣師上門」，服務物超所值。

中美貿易戰局勢不明朗，消費者擔心將影響電子設備產品供貨緊縮，趁著618購物節，大量購買電子產品，其中包括蘋果手機、平板等消費型電子產品。

中國自6月1日起，已對600億美元美國商品加徵關稅，最高稅率達到25%。商家表示，進口成本增加，預計在價格方面將轉嫁給境內消費者。

TrendForce光電研究研究報告顯示，2019年第1季全球電視品牌出貨數量季減24.6%。由品牌出貨排名可以發現，除了一、二名仍由韓系品牌占據，第三到第六名皆為中國本土品牌。

「618」是怎麼來的？

京東在百度百科上說：1998年6月18日，劉強東在中關村創業，成立京東公司。每年6月18日是京東店慶日。

京東618全民年中購物節起源於京東店慶日，和阿里巴巴「雙11」一樣，成為電商重要促銷節日。每年的6月1日至20日都會推出一系列大型促銷活動。

從傳統零售角度看，6月與11月都是零售業相對淡季，電商在此時推出促銷活動事半功倍。

電商年中慶雙11
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸企人物／退伍不褪色 闢建市場創第二春

2019-06-02 13:38

大陸外匯存底看跌 官方喊話穩匯

2019-06-02 01:05

彭博資訊專欄／人民幣匯率 當心6月大屠殺

2019-06-01 23:46

特派員在現場／上海灘豪宅遍地開花

2019-06-01 23:45

北方水泥錯峰停產 價格飆

2019-06-01 23:45

電商年中慶 京東報捷

2019-06-01 23:25

陸鬆綁外商投資 門愈開愈大

2019-06-01 23:24

大陸民眾搶囤貨 電子產品狂賣

2019-06-01 23:21

退燒？蘋果全品牌 「618」開賣不到3分鐘成交領先過億

2019-06-01 14:56

中國製特斯拉預訂 人氣旺

2019-06-01 14:24

陸股一周／5月北向資金 失血530億人民幣

2019-06-01 13:32

CCL指數：樓價創新高 「貿戰恐阻升勢」

2019-06-01 13:29

從搬出中國到滾出中國 聯想改名聯想中國求洗白

2019-06-01 12:44

中國製造業PMI回落 探3個月新低

2019-06-01 12:09

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

聯想控股子公司 正奇金融上市喊停

2019-06-01 12:07

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉開賣 首輛3分鐘成交

2019-05-31 23:54

中國5月官方製造業PMI 49.4跌回萎縮區間

2019-05-31 10:52

中尼友誼橋通車 貨運逐步開放

2019-05-31 02:05

東盟農博會開幕 吸35國千企業

2019-05-31 02:05

跨國公司北京設總部 高達179家

2019-05-31 02:05

北京文化貿易額 去年破60億美元

2019-05-31 02:05

輝瑞普強全球總部 上海揭牌

2019-05-31 02:05

大陸續對美四氯乙烯加稅

2019-05-31 00:12

中興5G手機 賣向十多國

2019-05-31 00:12

上海官方增資積塔半導體

2019-05-31 00:12

福建首推兩岸融合措施

2019-05-31 00:12

馬國總理：盼盡可能利用華為技術

2019-05-30 23:59

IEEE審稿人 禁用華為員工 清華北大反彈

2019-05-30 23:59

人民幣能否「保7」？ 專家：很難

2019-05-30 19:03

中美貿易戰之際 上海宣布增資國有積塔半導體廠

2019-05-30 17:39

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:51

陸客赴美旅遊 15年首降

2019-05-30 03:27

茅台大手筆 要發840億紅利

2019-05-30 03:27
看更多

熱門文章

中共防長魏鳳和：如果有人敢分裂台灣 解放軍不惜一戰

2019-06-02 10:06

美防長怒批中共 10年來最強硬談話

2019-06-01 23:34

大陸8歲女下體發臭流啡色分泌物 就醫陰道竟取出…

2019-06-01 20:41

小鮮肉唱歌劇多迷人？讓這國家音樂系 報考暴增近5成

2019-06-02 09:00

海南高院副院長被查 家產200億人幣

2019-06-02 09:57

敏感時刻… 共軍宣布南海軍演

2019-06-02 00:09

畢業前後差異大到像整形？「照騙」實錄微博瘋傳

2019-06-02 08:33

台灣、南海問題 陸回擊美方：錯誤言論

2019-06-02 00:05

美專家：陸「國進民退」 比預期嚴重

2019-06-02 00:58

陸鬆綁外商投資 門愈開愈大

2019-06-01 23:24

影／捲入貿易戰 聯邦快遞恐遭大陸列入「不可靠實體清單」

2019-06-02 14:50

彭博資訊專欄／人民幣匯率 當心6月大屠殺

2019-06-01 23:46

湖南變態淫魔2年誘姦14女童 法院判死

2019-06-02 14:35

四種因素將被大陸列入「不可靠實體清單」對象

2019-06-01 18:42

黃河在六四拐了個彎 蘇曉康：中國已無出路

2019-06-02 15:07

大陸外匯存底看跌 官方喊話穩匯

2019-06-02 01:05

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25

六四30周年 中共防長稱：平息「動亂」決定正確

2019-06-02 12:25

特派員在現場／上海灘豪宅遍地開花

2019-06-01 23:45

大陸民眾搶囤貨 電子產品狂賣

2019-06-01 23:21

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

江蘇女持刀掐7歲兒子 嗆夫：讓你斷子絕孫

2019-06-02 15:24

北方水泥錯峰停產 價格飆

2019-06-01 23:45

開拓中國文創商機 台灣業者秀金縷衣驚豔全場

2019-06-01 21:59

《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04

電商年中慶 京東報捷

2019-06-01 23:25

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

陸企人物／退伍不褪色 闢建市場創第二春

2019-06-02 13:38

互聯網時代童年瘋網遊追星 藍皮書警告：恐暴露隱私

2019-06-02 15:22

豬瘟又逢過節 香港肉檔：政府不聞不問

2019-06-02 16:00

六四30年：中共「假學生」帶風向，學生怒燒報紙抗議

2019-06-01 21:00

香港鄉議局主席 劉業強無競爭連任

2019-06-02 16:06

中國孫小果案：雲南惡霸「逃過死刑」的司法之謎

2019-06-02 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top