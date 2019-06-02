貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

退燒？蘋果全品牌「618」開賣不到3分鐘成交領先過億。 美聯社 分享 facebook

「雙11」、「618」，是中國電商分別在年底和年中掏空消費者的錢包的兩大活動。今年「618」店商年中慶提前到1日開戰，首賣第一個小時京東銷售1700萬件商品，天貓成交額已超去年整天業績，八大電商平台每個都盛況空前。

「618」開賣首日第一個小時內，天貓「618」就先後誕生了蘋果、美的、耐克、奧克斯、海爾、歐萊雅、蘭蔻、愛迪達、小米等一系列成交破人民幣億元級的品牌。

外界關注的是，其中，蘋果全品牌2分45秒就成交過億人民幣，銷售領先第一，排在其後的是美的、和耐克(nike)，雙雙在4分鐘過億元人民幣。

隨著中國國產品牌崛起，蘋果產品銷售在去年跌落神壇，在中國市場走下坡，蘋果手機今年第一季銷售甚至輸給華為。不過，中關村在線報導，蘋果全產品線在今年「618」進行鉅惠促銷，不止iPhone系列，還包括iPad系列、Apple Watch等全線產品，降價超值吸引消費者入手。

「618」店商年中慶最早是京東舉辦的店慶日，就像阿里造節的「雙11」，不過在持續十多年後，已經成為各大電商平台年中促銷的共同戰場，今年618提早從6月1日延長至6月20日，可見新零售市場競爭越來越激烈。

恐貿易戰催漲 搶買電子產品

包括天貓、京東、網易考拉、蘇寧易購等各大電商平台，在「618」年中慶備足新貨品，將創下史上規模最大、速度最快的銷售紀錄。商家表示，將打通庫存物流，消費者下單後就近發貨，最快只需幾小時就可完成交付；此外，還將升級服務標準，晚到必賠、刷臉取件、專人上門的多元服務。更有業者喊出「買空調不但送貨上門還安裝到位；買衣服不合身，專業改衣師上門」，服務物超所值。

中美貿易戰局勢不明朗，消費者擔心將影響電子設備產品供貨緊縮，趁著618購物節，大量購買電子產品，其中包括蘋果手機、平板等消費型電子產品。

中國自6月1日起，已對600億美元美國商品加徵關稅，最高稅率達到25%。商家表示，進口成本增加，預計在價格方面將轉嫁給境內消費者。

TrendForce光電研究研究報告顯示，2019年第1季全球電視品牌出貨數量季減24.6%。由品牌出貨排名可以發現，除了一、二名仍由韓系品牌占據，第三到第六名皆為中國本土品牌。

「618」是怎麼來的？

京東在百度百科上說：1998年6月18日，劉強東在中關村創業，成立京東公司。每年6月18日是京東店慶日。

京東618全民年中購物節起源於京東店慶日，和阿里巴巴「雙11」一樣，成為電商重要促銷節日。每年的6月1日至20日都會推出一系列大型促銷活動。

從傳統零售角度看，6月與11月都是零售業相對淡季，電商在此時推出促銷活動事半功倍。