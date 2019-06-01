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「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

四種因素將被大陸列入「不可靠實體清單」對象

2019-06-01 18:42聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共商務部5月31日表示，中國政府將建立「不可靠實體清單」制度，具體措施將於近期公佈。商務部有關負責人6月1日接受記者採訪時進一步表明，中國政府在決定是否將某個實體列入「不可靠實體清單」時，會綜合考慮四方面因素：一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

大陸把「四種因素」列入「不可靠實體清單」對象。圖為早前商務部副部長兼國際貿易談判...
大陸把「四種因素」列入「不可靠實體清單」對象。圖為早前商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文的談話。（新華社）
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