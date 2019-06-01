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退燒？蘋果全品牌 「618」開賣不到3分鐘成交領先過億

2019-06-01 14:56聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

「雙11」、「618」，大陸電商分別在年底和年中掏空消費者的錢包。今年「618」店商年中慶提前到今(1)日開戰，首賣第一個小時京東銷售1700萬件商品，天貓成交額已超去年全天業績，8大電商平台各個都盛況空前。

「618」開賣首日第一個小時內，天貓「618」就先後誕生了蘋果、美的、耐克、奧克斯、海爾、歐萊雅、蘭蔻、愛迪達、小米等一系列成交破人民幣億元級的品牌。

外界關注的是，其中，蘋果全品牌2分45秒就成交過億人民幣，銷售領先第一，排在其後的是美的、和耐克(nike)，雙雙在4分鐘過億人民幣。

隨著大陸國產品牌崛起，蘋果產品銷售在去年跌落神壇，在中國市場走下坡，蘋果手機今年第一季銷售甚至輸給華為。不過，中關村在線報導，蘋果全產品線在今年「618」進行鉅惠促銷，不止iPhone系列，還包括/iPad系列/Apple Watch等全線產品，降價超值吸引消費者入手。

「618」店商年中慶最早是京東舉辦的店慶日，就像阿里造節的「雙11」，不過在持續十多年後，已經成為各大電商平台年中促銷的共同戰場，今年618提早從6月1日延長至6月20日，可見新零售市場競爭越來越激烈。

包括天貓、京東、網易考拉、蘇寧易購等各大電商平台，在「618」年中慶備足新貨品，將創下史上規模最大、速度最快的銷售紀錄。商家表示，將打通庫存物流，消費者下單後就近發貨，最快只需幾小時就可完成交付；此外，還將升級服務標準，晚到必賠、刷臉取件、專人上門的多元服務。更有業者喊出「買空調不但送貨上門還安裝到位；買衣服不合身，專業改衣師上門」，服務物超所值。

「618」開賣首日第一個小時內，天貓「618」誕生蘋果等一系列成交破人民幣億元級...
「618」開賣首日第一個小時內，天貓「618」誕生蘋果等一系列成交破人民幣億元級的品牌。天貓截圖
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包括天貓、京東、網易考拉、蘇寧易購等各大電商平台，在「618」年中慶備足新貨品。...
包括天貓、京東、網易考拉、蘇寧易購等各大電商平台，在「618」年中慶備足新貨品。京東截圖
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