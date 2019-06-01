親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

CCL指數：樓價創新高 「貿戰恐阻升勢」

2019-06-01 13:29世界日報 香港新聞組╱香港1日電

官方與坊間統計的樓價指數昨日同步出爐。差估署4月份私宅售價指數報390.5點，按月勁升3.17%，連升4個月，創自2013年3月以來的74個月（逾6年）最大單月升幅，而距離去年7月最高位的394.8點，只相差4.3點或約1.1%。至於中原城市領先指數CCL最新報189.42點，已經創出歷史新高，按周升0.42%，是連續16個星期上升，累升11.5%。

香港文匯報報導，今年以來樓市出現急速反彈，據差估署資料，樓價指數於首4個月累升達8.65%，中小型單位升幅跑贏大單位。而最新4月份數字中，1075方呎或以下的中小型單位升幅亦稱冠，按月上升3.23%，1076方呎以上大單位只升2.84%。當中430方呎以下A類細單位升幅最快，按月勁升3.44%。租金指數則落後得多，最新報194.5點，按月只升0.57%，首4個月只微升1%。

對比之下，坊間樓價指數已「先行一步」，衝破歷史高峰。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL及CCL(中小型單位)已經同時升穿去年高位，齊創歷史新高。當中CCL最新報189.42點，按周升0.42%。CCL(中小型單位)報189.57點，按周升0.5%。至於CCL(大型單位)更連續2周創歷史新高，報188.65點，按周升0.03%。

不過黃良昇指，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯現。預期樓價走勢將會在高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。目前三大整體指數(CCL、中小型單位指數、大型屋苑指數)齊升16周，創出歷史最長齊升，16周計升幅由11.46至12.01%不等。當中以大型屋苑指數升得最勁，16周升約12%。

全港四區指數二升二跌。新界西樓價指數報172.46點，按周升1.43%，升幅為6周最大。港島樓價指數亦按周升0.54%。不過九龍樓價指數按周跌0.08%、新界東樓價指數亦0.94%。

反映香港樓價走勢的三大指數連升16周，為歷來最長升浪。（中通社）
反映香港樓價走勢的三大指數連升16周，為歷來最長升浪。（中通社）
分享

香港
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

網上理財被騙 　靠P圖成功退回

2019-06-01 13:37

中國製造業PMI回落 探3個月新低

2019-06-01 12:09

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

聯想控股子公司 正奇金融上市喊停

2019-06-01 12:07

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

謝清福談理念 終生學習 累積超前實力

2019-06-01 01:22

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉開賣 首輛3分鐘成交

2019-05-31 23:54

中國5月官方製造業PMI 49.4跌回萎縮區間

2019-05-31 10:52

中尼友誼橋通車 貨運逐步開放

2019-05-31 02:05

東盟農博會開幕 吸35國千企業

2019-05-31 02:05

跨國公司北京設總部 高達179家

2019-05-31 02:05

北京文化貿易額 去年破60億美元

2019-05-31 02:05

輝瑞普強全球總部 上海揭牌

2019-05-31 02:05

大陸續對美四氯乙烯加稅

2019-05-31 00:12

中興5G手機 賣向十多國

2019-05-31 00:12

上海官方增資積塔半導體

2019-05-31 00:12

福建首推兩岸融合措施

2019-05-31 00:12

馬國總理：盼盡可能利用華為技術

2019-05-30 23:59

IEEE審稿人 禁用華為員工 清華北大反彈

2019-05-30 23:59

《北京觀察》芯片人才

2019-05-30 19:22

人民幣能否「保7」？ 專家：很難

2019-05-30 19:03

中美貿易戰之際 上海宣布增資國有積塔半導體廠

2019-05-30 17:39

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:51

茅台分紅人民幣182億 創上市來新高

2019-05-30 11:42

滴滴出行 獲豐田投資4.6億美元

2019-05-30 11:42

短短3天…人行放錢人民幣4000億

2019-05-30 11:38

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23

自貿試驗區 引領創新再開放

2019-05-30 04:23

社科院估2019大陸經濟增長6.4%

2019-05-30 04:22

房住不炒 蘇州加碼調控房市

2019-05-30 04:10

大陸電商蓬勃 去年交易31兆元

2019-05-30 04:10
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

從搬出中國到滾出中國　聯想改名聯想中國求洗白　

2019-06-01 12:44

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

美印太報告:尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22

網上理財被騙 　靠P圖成功退回

2019-06-01 13:37

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top