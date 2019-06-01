CCL指數：樓價創新高 「貿戰恐阻升勢」

2019-06-01 13:29 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



官方與坊間統計的樓價指數昨日同步出爐。差估署4月份私宅售價指數報390.5點，按月勁升3.17%，連升4個月，創自2013年3月以來的74個月（逾6年）最大單月升幅，而距離去年7月最高位的394.8點，只相差4.3點或約1.1%。至於中原城市領先指數CCL最新報189.42點，已經創出歷史新高，按周升0.42%，是連續16個星期上升，累升11.5%。

香港文匯報報導，今年以來樓市出現急速反彈，據差估署資料，樓價指數於首4個月累升達8.65%，中小型單位升幅跑贏大單位。而最新4月份數字中，1075方呎或以下的中小型單位升幅亦稱冠，按月上升3.23%，1076方呎以上大單位只升2.84%。當中430方呎以下A類細單位升幅最快，按月勁升3.44%。租金指數則落後得多，最新報194.5點，按月只升0.57%，首4個月只微升1%。

對比之下，坊間樓價指數已「先行一步」，衝破歷史高峰。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL及CCL(中小型單位)已經同時升穿去年高位，齊創歷史新高。當中CCL最新報189.42點，按周升0.42%。CCL(中小型單位)報189.57點，按周升0.5%。至於CCL(大型單位)更連續2周創歷史新高，報188.65點，按周升0.03%。

不過黃良昇指，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯現。預期樓價走勢將會在高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。目前三大整體指數(CCL、中小型單位指數、大型屋苑指數)齊升16周，創出歷史最長齊升，16周計升幅由11.46至12.01%不等。當中以大型屋苑指數升得最勁，16周升約12%。

全港四區指數二升二跌。新界西樓價指數報172.46點，按周升1.43%，升幅為6周最大。港島樓價指數亦按周升0.54%。不過九龍樓價指數按周跌0.08%、新界東樓價指數亦0.94%。