親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

各地韓粉集結 凱道中午人潮已像選前之夜

中國製造業PMI回落 探3個月新低

2019-06-01 12:09世界日報 記者戴瑞芬╱綜合報導

受生產、新訂單尤其是出口訂單指數降幅較大拖累，中國5月官方製造業PMI降至49.4，重返50以下的萎縮區間；從業人員指數持續回落，也表明穩就業難度不小。受貿易衝突升級，內外需走弱壓力再現，工業生產已經出現放緩，第2季中國經濟增長動能可能減弱。

國家統計局公布，5月官方製造業PMI從擴張重回榮枯線下方的萎縮區間，低於預期的49.9，較前值的50.1回落0.7個百分點，創近三個月新低。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3，比上月回落0.5個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI為48.8和47.8，分別比上月下降0.3和2.0個百分點。

中新社援引國家統計局高級統計師趙慶河分析，5月製造業PMI的特點之一是生產保持擴張，需求有所放緩。

生產指數為51.7，比上月回落0.4個百分點，但繼續保持在擴張區間，高於今年均值0.3個百分點。

在調查的21個行業中，有13個行業生產指數位於擴張區間，表明製造業多數行業生產運行較為穩定。

從需求看，新訂單指數為49.8，比上月回落1.6個百分點，製造業市場需求有所減弱。

聯訊證券分析，中國內外需同步放緩，和4月下旬開始政策調整、貿易衝突升級有關。在終端需求不強情況下，目前仍處於被動補庫存到主動去庫存的階段。

整體來看，官方製造業PMI超預期下滑，意味著前期各類穩增長的舉措目前效果並不顯著。

中國5月官方製造業PMI為49.4%，比上月回落0.7個百分點。圖為採購商在福州...
中國5月官方製造業PMI為49.4%，比上月回落0.7個百分點。圖為採購商在福州一展會上瞭解高技術製造業產品。（中新社資料照片）
分享

PMI製造業
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

聯想控股子公司 正奇金融上市喊停

2019-06-01 12:07

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

謝清福談理念 終生學習 累積超前實力

2019-06-01 01:22

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉開賣 首輛3分鐘成交

2019-05-31 23:54

中國5月官方製造業PMI 49.4跌回萎縮區間

2019-05-31 10:52

中尼友誼橋通車 貨運逐步開放

2019-05-31 02:05

東盟農博會開幕 吸35國千企業

2019-05-31 02:05

跨國公司北京設總部 高達179家

2019-05-31 02:05

北京文化貿易額 去年破60億美元

2019-05-31 02:05

輝瑞普強全球總部 上海揭牌

2019-05-31 02:05

大陸續對美四氯乙烯加稅

2019-05-31 00:12

中興5G手機 賣向十多國

2019-05-31 00:12

上海官方增資積塔半導體

2019-05-31 00:12

福建首推兩岸融合措施

2019-05-31 00:12

馬國總理：盼盡可能利用華為技術

2019-05-30 23:59

IEEE審稿人 禁用華為員工 清華北大反彈

2019-05-30 23:59

《北京觀察》芯片人才

2019-05-30 19:22

人民幣能否「保7」？ 專家：很難

2019-05-30 19:03

中美貿易戰之際 上海宣布增資國有積塔半導體廠

2019-05-30 17:39

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:51

茅台分紅人民幣182億 創上市來新高

2019-05-30 11:42

滴滴出行 獲豐田投資4.6億美元

2019-05-30 11:42

短短3天…人行放錢人民幣4000億

2019-05-30 11:38

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23

自貿試驗區 引領創新再開放

2019-05-30 04:23

社科院估2019大陸經濟增長6.4%

2019-05-30 04:22

房住不炒 蘇州加碼調控房市

2019-05-30 04:10

大陸電商蓬勃 去年交易31兆元

2019-05-30 04:10

香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09

陸客赴美旅遊 15年首降

2019-05-30 03:27
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

失足女扮大學生、灑鴿子血 8萬叫賣「初夜」

2019-05-31 12:33

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

浙江網紅教師割喉案 兇手判死

2019-05-31 12:35

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

男子不願離婚 小三下藥索命

2019-05-31 12:35

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top