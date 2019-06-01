中國製造業PMI回落 探3個月新低

2019-06-01 12:09 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



受生產、新訂單尤其是出口訂單指數降幅較大拖累，中國5月官方製造業PMI降至49.4，重返50以下的萎縮區間；從業人員指數持續回落，也表明穩就業難度不小。受貿易衝突升級，內外需走弱壓力再現，工業生產已經出現放緩，第2季中國經濟增長動能可能減弱。

國家統計局公布，5月官方製造業PMI從擴張重回榮枯線下方的萎縮區間，低於預期的49.9，較前值的50.1回落0.7個百分點，創近三個月新低。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3，比上月回落0.5個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI為48.8和47.8，分別比上月下降0.3和2.0個百分點。

中新社援引國家統計局高級統計師趙慶河分析，5月製造業PMI的特點之一是生產保持擴張，需求有所放緩。

生產指數為51.7，比上月回落0.4個百分點，但繼續保持在擴張區間，高於今年均值0.3個百分點。

在調查的21個行業中，有13個行業生產指數位於擴張區間，表明製造業多數行業生產運行較為穩定。

從需求看，新訂單指數為49.8，比上月回落1.6個百分點，製造業市場需求有所減弱。

聯訊證券分析，中國內外需同步放緩，和4月下旬開始政策調整、貿易衝突升級有關。在終端需求不強情況下，目前仍處於被動補庫存到主動去庫存的階段。

整體來看，官方製造業PMI超預期下滑，意味著前期各類穩增長的舉措目前效果並不顯著。