中國製特斯拉預訂 人氣旺

2019-06-01 14:24 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



「中國製造」的特斯拉Model 3，5月31日開放預訂，特斯拉官方微博稱，在預訂開放三分鐘內便完成第一單。官網還透露，登錄上線的流量還「塞車」，強調預訂人氣超旺。

特斯拉在上海超級工廠生產Model 3，31日開放預訂，下單後預計交付時間為6至10個月。

Model 3是特斯拉旗下入門車型，在中國車市除了有進口方式在中國銷售，現在又多了在上海超級工廠生產車型，而且上市後這款中國製車型，將進一步拉低Model 3的起售價，成為車系中最便宜的產品。

新華社報導， Model 3作為特斯拉旗下設計的一款價格更親民的車型，尺寸更緊湊，設計更簡潔，性價比更高，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）續航里程為460公里。

網通社報導，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）起售價為人民幣32.8萬元（約4萬7600美元）。

Model 3系列車型的最大特點之一是取消傳統汽車具有的儀表盤、部分按鈕和開關，甚至連空調出風口都採用隱藏式設計，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）亦如此。

新華社援引特斯拉方面表示，消費者可以登錄特斯拉中國官網或前往特斯拉直營體驗中心諮詢或預訂。為了推動電動車的持續應用，企業將於今年年底將全新V3超級充電樁引入中國市場。

特斯拉將於今年年底將全新V3超級充電樁引入中國市場，配合由1700個超級充電樁和超過2100個目的地充電樁組成的特斯拉充電網路，使用者可以快速為車輛補充能源。

性能方面，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）保持了特斯拉一貫的風格。從0到100公里╱小時加速時間最快為5.6秒，車速最高可達225公里╱小時。

報導說，截至目前，特斯拉在中國已擁有超過48家直營體驗中心，並實現了由89家服務中心和鈑噴中心組成的服務網路。特斯拉充電網路已覆蓋130多座城市，超級充電樁數量累計突破1700個。