陸製特斯拉開賣 首輛3分鐘成交

2019-05-31 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



中國製造的特斯拉Model 3昨天開始上線訂購。圖為四月中在上海車展展出的Model 3電動車。 （新華社） 分享 facebook

「中國製造」的特斯拉Model ３昨天開賣，特斯拉官方微博稱，在預訂開放三分鐘內便完成第一單。官網還透露，登錄上線的流量還「塞車」，強調預訂的人氣強強滾。

特斯拉在中國上海超級工廠生產Model３昨日開放預訂，下單後預計交付時間為六至十個月。

Model ３是特斯拉旗下入門車型，在中國車市除了有進口方式在陸銷售，今天起又多了在中國上海超級工廠生產車型，而且上市後這款中國製車型，將進一步拉低Model ３的起售價，成為車系中最便宜的產品。網通社報導，Model ３標準續航升級版（特斯拉中國）起售價為人民幣三十二點八萬元，相當新台幣一百五十萬元。

Model ３系列車型最大特點之一是取消傳統汽車具有的儀錶盤、部分按鈕和開關，連空調出風口都採用隱藏式設計，Model ３標準續航升級版（特斯拉中國）亦如此。

新車款的物理按鍵和功能部分整合到了十五英寸中央觸控屏上，該螢幕匯集了導航地圖、多媒體、網路互聯和Autopilot自動輔助駕駛設置等功能，重要的行駛資訊會顯示在螢幕頂端靠近駕駛員一側的位置，設置更為人性化。

性能方面，Model ３標準續航升級版（特斯拉中國）保持了特斯拉一貫的風格。從○到一百公里/小時加速時間最快為五點六秒，車速最高每小時可達二二五公里。

特斯拉將於今年年底正式將全新V３超級充電樁引入中國市場，配合由一千七百個超級充電樁，以及超過二千一百個目的地充電樁組成的特斯拉充電網路，使用者可以快速為車輛補充能源。