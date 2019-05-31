輝瑞普強全球總部 上海揭牌

2019-05-31 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市長應勇和輝瑞普強全球總裁高天磊30日共同為「輝瑞普強全球總部」揭牌。同日，38個外資在滬投資項目集中簽約，投資總金額約492億元人民幣。

中新社報導，輝瑞普強是美國輝瑞公司旗下全新業務部門，其設立在上海的全球總部，是跨國藥企在中國設立的首個全球總部。此次加碼在滬投資的外企分別來自美國、德國、法國、加拿大、日本等國，以及中國香港和台灣地區，美國好時公司增資2億美元擴大中國業務、美國摩根大通公司投資8億元人民幣設立中國首家外資控股證券公司、美國美樂家公司投資1.02億美元設立地區總部、德國安聯保險集團投資100億元人民幣設立中國首家外資控股保險公司、德國巴斯夫公司投資30億元人民幣升級巴斯夫科創中心……

「外資有很多原因選擇上海」。美國好時公司國際部總裁羅希特·格洛弗代表外企致辭時表示，最重要的三點，首先是上海的政府機構具有開放包容的品質；第二，上海在各個領域擁有大量的高素質人才；第三，上海具有多元化的特質，也是世界上最安全的城市之一。

上海市商務委的數據，今年1至4月，上海共新設外資項目2051個，同比增長52.3%；合同外資175.86億美元，同比增長21.3%；實到外資62.1億美元，同比增長了20.5%。

同期，新增跨國公司地區總部13家，亞太區總部7家，研發中心6家。

截至2019年4月底，上海累計引進跨國公司地區總部683家，亞太區總部95家，研發中心447家。

上海市副市長吳清在簽約儀式上表示，今年以來上海新設外資項目數、合同外資、實到外資均呈二位數增長，這是外資繼續看好上海的有力明證。