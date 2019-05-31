北京文化貿易額 去年破60億美元

2019-05-31 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在進行的2019年中國國際服務貿易交易會透露，2018年北京市文化貿易進出口額達60.2億美元，同比增長17.5%。

新華社報導，在28日舉辦的國際文化貿易發展論壇上，北京市委宣傳部副部長趙磊表示，近年來，北京市持續推動文化與科技、金融及其他相關產業融合，加快推進新舊動能轉換，積極打造「首都風範、古都風韻、時代風貌」，大力培育發展新型文化業態，全面推動全國文化中心各項建設，文化產業發展和文化貿易取得長足發展。

根據北京市國有文化資產監督管理辦公室提供的數據，2018年北京市文化貿易實現進出口額60.2億美元，同比增長17.5%。從具體分類來看，北京市核心文化服務實現進出口37.8億美元，較上年同期增長24.2%；核心文化產品進出口達到22.4億美元，同比增長7.7%。

北京市國有文化資產監督管理辦公室副主任董殿毅介紹，北京在動漫遊戲、新聞出版、廣播影視等領域的文化產品和文化服務貿易保持了較好的發展勢頭，文化產品與服務市場不斷擴大。截至目前，北京市文化產品與服務出口已遍及世界140多個國家和地區。

此外，第十四屆北京文博會已於29開幕，而自本屆起北京文博會納入中國國際服務貿易交易會。數十項近年來北京優秀文創項目亮相文博會，齊聚北京文化創意產業展區。