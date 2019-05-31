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跨國公司北京設總部 高達179家

2019-05-31 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市跨國公司總部達到179家，四成以上來自境外世界500強企業。此外，今年一季度，北京總部企業對河北投資額同比增長23%，有三家企業在雄安新區設立了分支機構。這是日前開幕的2019年中國國際服務貿易交易會活動之一—北京總部經濟國際高峰論壇上獲悉的。

中新社報導，北京總部企業協會會長王國豐在論壇上表示，總部經濟是北京經濟的重要基礎，是構建北京「高精尖」經濟結構的重要力量。目前在北京市3961家總部企業中，創新型企業佔比六成以上。總部企業人均利潤是北京市規模以上企業的2.3倍。北京市跨國公司總部達到179家。

北京市商務局局長閆立剛表示，北京擁有「財富」世界500強總部企業數量連續六年位居全球城市首位。四成以上的跨國公司地區總部來自境外世界500強企業，戶均實際利用外資是北京市外資企業平均水平的35.6倍。

他說，總部經濟實現高質量發展，得益於北京市營商環境的持續改善提升。目前，北京總部企業人均貢獻是北京市規模以上企業的1.4倍；總部企業累計發明專利授權量佔北京市企業總量超過六成。

他還透露，今年一季度，北京總部企業對河北投資額同比增長23%，有三家企業在雄安新區設立了分支機構。

閆立剛同時指出，北京將繼續努力在商務領域打造更加便利的貿易環境、更加開放的投資環境以及國際一流的商業環境。

北京將進一步完善總部經濟政策措施，加大對跨國公司地區總部、創新型總部企業的支持力度，鼓勵總部企業進一步集聚國際化要素，實現高質量發展。

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