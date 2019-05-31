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東盟農博會開幕 吸35國千企業

2019-05-31 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年廣東．東盟農產品交易博覽會（下稱東盟農博會）30日在湛江市開幕，吸引了35個國家的1272家企業參展。

中新社報導，東盟農博會是廣東服務「一帶一路」建設、深化與東盟合作、擴大對外開放的國際性經貿展會，自2016年起，每年一屆在湛江舉辦，今年為第四屆。本屆東盟農博會以「中國東盟合作，共享農業發展」為主題，活動延續至6月2日結束。

本屆東盟農博會在展會檔次、規模、內容、服務和實效上實現新的突破和提升，吸引35個國家的1272家企業參展，其中外國企業382家，國家級龍頭企業和上市公司61家。展會設東盟展區、「一帶一路」展區、扶貧展區、廣東展區、全國展區、農墾展區、智慧農業展區、鄉村美食節等，重點展銷「一帶一路」沿線及東盟各國優質農產品以及中國優質農產品，展示農業信息化發展及農業精準扶貧、鄉村振興等成果。

此外，本屆東盟農博會還舉辦2019中國海水稻發展論壇、美麗墾區小城鎮建設論壇，組織「一帶一路」特色農產品推介會、採購商聯盟會、農產品與採購商對接會、農產品深加工交流會、精準扶貧招商引資洽談會、項目簽約、農產品熱賣會等活動，搭建政府與企業、參展商與採購商、專家與農戶交流和有效對接平台，不斷深化加強廣東與東盟農業溝通交流，充分發揮對接東盟、服務中國、促進廣東農業發展的作用。

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