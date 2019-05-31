中尼友誼橋通車 貨運逐步開放

2019-05-31 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



西藏自治區口岸管理辦公室表示，隨著中尼邊境樟木口岸恢復貨運功能，兩國間的友誼橋通車，試運行階段將逐步擴大貨物出口數量，放開中方出口貨運車輛出行，暫不限制尼方進口貨運車輛進入。

中新社報導，2019年年底前，為樟木口岸試運行時段，僅限於一般貿易和邊境小額貿易進出口通關，暫不開展邊民互市貿易和其他方式貿易，暫不允許其它旅客和邊民進出境。受樟木口岸地質條件限制，樟木貨運通道恢復開通後15日內，按抵達口岸所在地聶拉木縣先後順序，每天最多限放2輛、核載30噸的中方出口貨運車輛，恢復開通15日後至2019年12月31日，按抵達聶拉木縣先後順序，每天最多限放10輛、核載30噸的中方出口貨運車輛。

西藏自治區交通廳表示，中尼友誼橋重建工程拆除了舊橋，原位重建新橋，全長約1公里。另外，國道318線樟木鎮至中尼友誼橋段恢復重建工程項目為國道318線的末端，起點接樟木鎮原海關辦公地，終點為中尼友誼橋中國側國門，全線建設里程約8公里，設計速度15Km/h，路基寬度6.5m。該項目路基路面全部完工，已經完成樟木口岸貨物通關交通運輸保障，截至2020年4月，將完成其他相關附屬工程。