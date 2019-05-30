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《北京觀察》芯片人才

2019-05-30 19:22世界日報 雲上風

北京西城人稱中國金融一區，那是因央行、中國證監會以及主要銀行，總部都在北京西城區，所以北京西城過去吸引高層次人才，目標以金融人才為主。但在北京一個金融人才的論壇上，北京西城提出除繼續引進金融人才，還要吸引新類型的人才，這引起關注。

北京市西城提出，要加大國際學校、國際醫保可結算醫院的引進，為國際人才營造更好的生活環境。進一步說，北京西城要打造與國際對接的人才服務措施，加強國際學校、公立學校國際部建設，全面提升教育供給能力，為此要吸引新類型人才了。

北京西城的思路轉了，其他地方、其他領域也將出現新類型人才的吸引，其中一個是芯片業。那是因為中美之間的貿易戰，已轉型為科技戰，又由於美國近期對華為有所動作，華為受到最大的打擊，就是芯片遭斷供、又聲稱其旗下公司的海思芯片可以替代，引發公眾對中國芯片問題的關注。

具體來說，中國民間已分成兩派，一派是相信為有能力或者說真的有了自己芯片的備胎，所以民族情緒更加高漲；但另一派人則相信華為乃至中國的技術能力其實都是依附在美國高科技基礎上的加工廠經濟模式，一旦芯片被封鎖，不僅華為遭難，中國未來經濟也未卜前景。

這時進一步討論中國芯片前景，有人認為在中國的舉國體制下，芯片將由封鎖和制裁反而是中國芯片業又一大發展機會。但也有人認為這想法太低端，因為中國發展芯片，不缺錢、不缺政策，缺的是人。有資料顯示，到2020年前後，中國集成電路行業人才需求規模約72萬人，但現有人才存量只有40萬人，人才短數字將達32萬之多。

北京
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