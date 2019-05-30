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短短3天…人行放錢人民幣4000億

2019-05-30 11:38世界日報 綜合報導

應對美中貿易戰不斷升級，中國人民銀行進一步增強市場流動性來降低系統性金融風險，短短三天淨投放高達人民幣4000億元（約580億596萬美元）。外界預期短期內人行將繼續釋放流動性。

每日經濟新聞報導，人行29日在公開市場進行人民幣2700億元7天期逆回購操作，操作量創1月17日來新高，扣掉29日有200億元逆回購到期，單日淨投放達人民幣2500億元。這已是本周連續第三天人行進行淨投放操作。

市場分析，人行重啟並連續三天開展了逆回購操作，是一次不太尋常的操作，釋放出明確信號，也就是監管層維穩流動性，市場也預期短期內流動性總量可望繼續上升，保持合理充裕。

富國基金首席策略分析師馬全勝表示，這應該不是簡單的釋放資金，最近兩天受包商銀行事件衝擊，銀行間市場質押式回購利率跳漲，人行公開市場操作主要是對沖這個因素。

馬全勝說，當前流動性缺口、降準需求仍在，但匯率貶值導致人行到離岸市場出手（意指到香港發行央票回收人民幣），在岸市場貨幣受到掣肘，這種背景下，公開市場投放必要性提升。

以往人行較少在月底開展公開市場逆回購操作，但從27日起人行重啟逆回購操作，且連續三天，第三天操作量更創近四個半月新高，當前既不是季底，也不在長假前，人行逆回購操作顯得不尋常。

分析認為，人行加大投放力度重啟逆回購操作，實施流動性投放，主要是應對貿易戰不斷升溫，有助穩定市場預期，防範非理性波動。

人行、銀保監會在27日重啟逆回購操作首日，接連信心喊話，強調人行將關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。

中證報分析，預料如後續市場利率繼續上漲，人行很可能還有動作，當前銀行體系流動性達到合理充裕，月底財政支出效應還有望進一步顯現，流動性總量可能繼續上升，加上人行及時出手釋放明確的穩定信號，短期事件性、情緒性因素造成市場波動不具持續性。

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