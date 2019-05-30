滴滴出行 獲豐田投資4.6億美元

2019-05-30 11:42 世界日報 綜合報導



(取材自日本東京新聞) 分享 facebook

日本豐田汽車（Toyota）計畫投資滴滴出行金額約500億日圓（約4億6000萬美元），另外，雙方還將合組汽車租賃公司，由豐田注資80億日圓（約7350萬美元），新公司將購買豐田汽車並提供駕駛，豐田的經銷商則負責汽車維修。

日本東京新聞社報導，豐田此舉主要是在將自身轉變為提供與移動出行相關服務的「移動公司（租借車輛給提供共乘服務的駕駛）」，並將此作為其在中國市場的主要立足點。

為了符合中國的新能源汽車法規，豐田還考慮在2020年或之後提供中國生產的電動汽車。

目前，滴滴已經與豐田正在開發的電動汽車業務合作。

豐田公司對於媒體查證表示，目前沒有任何消息可供發布。

豐田發言人Kensuke Ko說，我們繼續站在全球視角評估業務策略，在互聯、自動、共享和電動化等方面迎合客戶未來的需求。

從過去的投資來看，豐田已經成為日本軟銀集團布局全球交通出行的重要合作夥伴。

在投資滴滴之前，它還投資過美國的Uber以及東南亞網路叫車最大企業Grab。

豐田的一系列舉動，背後顯示的是傳統汽車製造商在增長乏力下，緊跟趨勢的積極擴張。

滴滴出行設立於2012年，藉由和業者進行統合、收購Uber中國事業，躍居成中國最大叫車服務商，且以中國為中心、滴滴出行App使用者全球達5.5億人。豐田和滴滴出行曾於2018年攜手研發可應用於共乘服務、行動店鋪等眾多用途的自動駕駛車「e-Palette」。

豐田還參加滴滴出行成立的、開發採用純電動車（EV）的共享汽車企業聯盟。豐田將為進一步加深合作而出資，還討論設立合資公司，拓展針對採用滴滴出行服務的車輛租賃等業務。

報導稱，豐田希望加強與滴滴出行的關係，加速搶攻中國的網路叫車市場。市場分析認為，滴滴等網路叫車平台擁有大量的司機，以及每天大量的訂單需求，無疑可以成為豐田等傳統車商的線下銷售管道。另一方面，滴滴無疑是豐田在中國首選的合作夥伴。

滴滴的流量、大數據乃至於海量的交易，都可以助攻豐田進軍中國市場。