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茅台分紅人民幣182億 創上市來新高

2019-05-30 11:42世界日報 綜合報導

「A股股王」貴州茅台29日在股東大會有兩項紀錄創新高：擬向股東分紅人民幣182億元（約26億3927萬美元）、與會者約4500人。董事長李保芳稱，今年茅台營收估增14%，衝刺人民幣「千億」目標。

受消息激勵，貴州茅台29日股價漲2.69%至人民幣911.91元。每經網報導，「貴州茅台去年取得不錯業績，此次分紅方案創公司上市以來新高。」李保芳說， 2019年將延續2018年的良好勢頭。

以往股東大會人數約500人，此次激增至約4500人，主因為集團將成立營銷公司，有別於以往20年依託經銷商的模式。

李保芳表示，成立營銷公司主要基於三個方面的背景，即反腐、管控和促發展。

茅台經銷商長年無法控制價格，扁平化不足。同時，目前經銷商數量規模已足夠，今後不再追加經銷商。

近期取消經銷商資格，李保芳回應，在貴州省內的反腐警示大會上，取消的都是有違規行為的經銷商。

茅台股東大會上除了上述兩項新高紀錄外，還有六大看點：公司兩年內完成兩個成品庫建設；茅台集團成立營銷公司意在充分發揮集團優勢，不會與中小股東爭利；從三個方面著手熨平白酒行業周期性波動影響；成立金融研究小組；茅台漲價要慎之又慎，不能隨便動。

李保芳說，茅台上下按照「能快則快、不留餘地、不留退路」的思路和原則，堅持目標導向，強化計畫管理，實現階段性預期，總體發展質量和效益看好。公司4月發布第1季營收人民幣216.4億元，年增23.9%；淨利潤人民幣112.2億元，年增31.9%。「公司有信心、也有能力實現目標、達到預期。」他說。

對於漲價問題，李保芳表示，「茅台漲價要慎之又甚，不能隨便動價格」。2018年初那次時隔五年的漲價所經歷的波折引起關注。

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