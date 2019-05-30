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香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

瑞士洛桑國際管理學院（IMD）公布「2019年世界競爭力年報」，香港排名維持全球...
瑞士洛桑國際管理學院（IMD）公布「2019年世界競爭力年報」，香港排名維持全球第二位。圖為香港中環資料照片。 中新社
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瑞士洛桑管理學院發表「2019年全球競爭力報告」（年報），香港排名維持在第2位。香港特區政府發言人29日表示，「年報」再一次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一，而特區政府也會繼續鞏固香港的競爭優勢。

中新社報導，瑞士洛桑管理學院於當地時間28日發表的「年報」評估全球63個經濟體。當中新加坡取代美國，由第3位躍升至第1位，香港排名第2位，而美國則由去年的第1位跌至第3位。

報告指出，優良的稅務制度及營商環境，以及便利的融資渠道，有助香港維持全球競爭力保持第2位。按「年報」的4個競爭力因素分析，香港在「政府效率」排名全球第1位、「營商效率」排名第2位、「經濟表現」方面排名第10位。受惠於特區政府在基建、創新科技、教育等範疇增加投資，香港在「基礎建設」的排名輕微上升至第22位。

香港特區政府發言人表示，特區政府致力提升香港經濟的競爭力和活力。在面對環球經濟體激烈競爭，特區政府須繼續鞏固香港競爭優勢，包括自由開放的市場、高效的公營部門、公平和方便的營商環境。

他補充，特區政府會繼續擔當「促成者」和「推廣者」的角色，充分發揮政府對政府的功能，為香港發掘更多機遇。同時，特區政府亦會積極加強在基礎建設、創新科技、培育人才和增加土地供應等方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。

香港競爭力
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