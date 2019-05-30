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大陸電商蓬勃 去年交易31兆元

2019-05-30 04:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「2019中國國際大數據產業博覽會」上，發布2018中國電子商務發展指數報告。報告顯示，中國2018年電子商務交易總額達到31.63兆元，零售額達到9.01兆元，電子商務支付總額超過200兆元，快遞業務量突破500億件，跨境電商進出口總額達到1347億元，電商從業人員達4700萬。

新華社報導，該報告由清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室、中央財經大學中國互聯網經濟研究院、中國社會科學評價研究院、商務部中國國際電子商務中心研究院、億邦動力研究院聯合發布。

報告從電子商務發展的市場規模指數，電子商務發展對經濟的影響，電子商務發展的保障能力和電子商務發展的潛力等方面對中國大陸各省份的電商發展情況做了總體評測。

綜合排名上，廣東、浙江、北京、上海、江蘇排名前五。其中，先導省份為廣東、浙江、北京、上海、江蘇，優勢省份為山東、福建、四川、安徽，潛力省份為黑龍江、廣西、新疆、甘肅。

從分項測評結果來看，規模指數上，廣東、浙江、北京、上海、江蘇領先；成長指數上，排名上升較快的省份包括吉林、黑龍江、湖北、湖南等。

中國國際電子商務中心副主任姚廣海表示，傳統實體經濟與電子商務融合發展的態勢日趨明顯，零售市場繼續經歷重大變革，科技、社交、新興市場帶來的全新生命力更加旺盛，新電商不斷出現，新融合不斷發生，通過大數據可進行精準的消費者畫像，讓需求更加透明化，讓生產的針對性更強，促進消費的持續增加，支撐商業模式的持續創新。

電子商務交易技術國家工程實驗室副主任、中央財經大學中國互聯網經濟研究院院長孫寶文在解讀報告時指出，電商的發展對消費和生產都產生影響，近幾年來中國大陸電商發展成績亮眼，但下一步仍面臨著轉型發展。

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