親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

桃園持刀搶車男落網 疑信義區3千萬搶案共犯

社科院估2019大陸經濟增長6.4%

2019-05-30 04:22聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所和社會科學文獻出版社29日在北京聯合發布「經濟藍皮書春季號：2019年中國經濟前景分析」，預計2019年中國大陸經濟增長6.4%左右，可以實現年初制定的增長目標。

中新社引述藍皮書指出，雖然依舊面臨產能過剩、企業利潤率下滑、金融風險不斷積聚等挑戰，但是2019年一季度中國大陸經濟各項數據明顯好於預期，顯示中國大陸經濟結構繼續優化，供給側改革初現成效。

社科院數量經濟與技術經濟研究所經濟模型研究室主任婁峰分析說，當前中國大陸經濟已進入高質量發展階段，同時也進入微幅波動階段，隨著中國大陸經濟規模和GDP基數大幅提高，數據對外部衝擊的敏感性有所減弱。

與此同時，中國大陸政府對經濟調控手段逐漸成熟，宏觀把控能力日臻完善。從全年來看，中國大陸GDP增速有可能在二季度或三季度見底，然後開始小幅回升，全年呈現先降後升的發展趨勢。

藍皮書建議，中國大陸官方應進一步深化改革，積極培育壯大經濟增長新動能，努力促進形成強大國內市場，加快消費升級助推經濟高質量發展；把握消費升級大趨勢，克服一系列制約消費升級的瓶頸，並以消費結構變革為契機，推動產業結構轉型升級。

此外，有關部門還應不斷優化財政政策，促進企業效益提升和激發市場潛在活力。同時發揮穩健貨幣政策和宏觀審慎政策的逆周期作用，堅持疏堵並舉，有效防控地方政府隱性債務風險。

北京
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23

自貿試驗區 引領創新再開放

2019-05-30 04:23

房住不炒 蘇州加碼調控房市

2019-05-30 04:10

大陸電商蓬勃 去年交易31兆元

2019-05-30 04:10

陸客赴美旅遊 15年首降

2019-05-30 03:27

茅台大手筆 要發840億紅利

2019-05-30 03:27

滴滴出行 加速引進新能源網約車

2019-05-30 03:27

滴滴出行獲豐田注資167億

2019-05-30 03:27

連鎖百強衝虛實 去年銷售額2.4兆人民幣

2019-05-29 23:25

大陸今年GDP估增6.4%

2019-05-29 23:25

升高貿易戰警戒 短短三天人行放錢1.8兆

2019-05-29 23:25

余永定：人民幣破7 不會出大事

2019-05-29 23:25

鋪路徵房產稅 陸明年普查人口

2019-05-29 23:25

陸優惠紅利 台商可善用

2019-05-29 23:25

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

中國社科院：大陸第一季宏觀槓桿率創歷史新高

2019-05-29 11:52

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47

大數據產業博覽會 體驗e化未來

2019-05-29 03:46

創業之芯大賽 2大獎揭曉

2019-05-29 03:45

一帶一路為契機 陸大力發展茶旅融合

2019-05-29 03:44

大眾汽車助力合肥 打造智慧城市

2019-05-29 03:44

成渝二手屋需求 占城市群7成

2019-05-29 03:44

創新創業創造 陸經濟轉型支撐

2019-05-29 03:43

陸製特斯拉 後天開放預訂

2019-05-29 00:16

范冰冰轉讓唐德影視持股

2019-05-29 00:15

港四大地產富豪 全部交棒

2019-05-29 00:15

特斯拉供應商大陸擴廠 腳步加快

2019-05-29 00:15

香港第二大富豪、亞洲股神 李兆基退休

2019-05-29 00:11

陸發改委明確信號 稀土可成反制美國重要籌碼

2019-05-28 22:05

人行副行長：民企融資「第三支箭」擇機推出

2019-05-28 20:09

貿戰衝擊 中國工業企業4月利潤減3.7%

2019-05-28 11:37
看更多

熱門文章

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07

聯邦快遞誤寄華為包裹 陸外交部要求給合理解釋

2019-05-29 16:50

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

百年歷史中挖出被遺忘的經典 讓愛「國」也能很潮

2019-05-29 11:00

陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40

港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18

余永定：人民幣不能破7 是自己嚇自己

2019-05-29 16:47

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

陸委會：無懼中共武嚇 將積極發展對美關係

2019-05-29 21:14

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

兩岸同婚登記 海基會：已知2件申請單身證明

2019-05-29 18:09

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47

親睹六四鎮壓 前中共軍官：參與者都有責任說出真相

2019-05-29 08:31

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

六四30周年 當年多人因不同罪名被拘或判囚

2019-05-29 11:08

中國社科院：大陸第一季宏觀槓桿率創歷史新高

2019-05-29 11:52

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

機長拒載打點滴乘客 昆航延誤6小時

2019-05-29 15:45

郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51

疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20

六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

汪洋會見郁慕明 強調青年為促統新生力量

2019-05-29 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top