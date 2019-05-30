自貿試驗區 引領創新再開放

2019-05-30 04:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸商務部副部長王受文29日在北京指出，目前已經建立的12個自貿試驗區，基本上都以國家級經濟技術開發區作為區域依託，國家級經開區和自貿試驗區具備連動發展的良好基礎。

他還稱，大陸國家級經濟技術開發區貢獻了全大陸五分之一的利用外資、進出口貿易額和工業增加值。

中新社報導，大陸國務院近日印發「關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見」，支持國家級經開區按程序開展符合其發展方向的自貿試驗區相關改革試點。

談及國家級經開區和自貿試驗區的關聯，王受文表示，兩者都以開放為基本的特徵，以開放促改革、促發展、促創新，自貿試驗區的開放政策、先進做法對國家級經開區創新提升具示範引領作用，鼓勵國家級經開區複製推廣自貿試驗區好的做法。

其次，國家級經開區是自貿試驗區一個測試的平台，自貿試驗區本身就是依靠國家級經開區做為基礎來建設的。從區域範圍上看，目前已經建立的12個自貿試驗區，基本上都以國家級經開區作為區域依託來發展建設。比如上海自貿試驗區就包括上海金橋經開區，廣東自貿試驗區就包括廣州南沙經開區，河南自貿試驗區包括開封經開區。

此外，從制度創新的內容看，國家級經開區可以借鑒符合自身發展方向的自貿試驗區的改革試點，特別是在改善營商環境、擴大對外開放、提升治理水平方面可以學習自貿試驗區大膽試、大膽闖的精神。

根據統計，截至目前，中國大陸共有219家國家級經開區，遍布31個省（區、市），其中東部地區107家，中部地區63家，西部地區49家。

2018年，中國大陸219家國家級經開區實現地區生產總值10.2兆元（人民幣，下同），占全大陸的11.3%；實現財政收入1.9兆元，占全大陸的10.6%；實際使用外資和外商投資企業再投資金額占全大陸的20.4%。實現進出口總額6.2兆元，占全大陸的20.3%。