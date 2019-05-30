吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



吉林省白城市29日對外發布「白城市新能源與氫能產業發展規畫」，正式開啟「氫能經濟」新時代。該市市長李明偉表示，將加快建設「中國北方氫谷」，助推老工業基地吉林全方位振興。

中新社報導，作為清潔、高效、可存儲的二次能源，氫能被譽為21世紀「終極能源」。2018年4月開始，地處中國大陸東北腹地的白城市謀畫利用可再生能源製氫，發展氫能產業。

白城市製氫的主要技術路線是利用風能、光能等清潔能源來電解水製氫。李明偉表示，白城是中國大陸首批千萬千瓦風電基地、唯一的風電本地消納示範區，還是中國大陸光伏發電應用領跑基地、新能源示範城市。

目前，白城市風電、光伏併網裝機465萬千瓦，還有3000萬千瓦容量可開發。李明偉表示，隨著建設成本的不斷降低、發電效率的不斷提高，完全可以為製氫提供充足的低成本電力。

當天發布的「規畫」主體共有8個部分，分別是新能源產業面臨形勢與氫能發展機遇、新能源與氫能產業總體規畫思路、新能源電力開發、氫能生產、氫能儲運、氫能利用、投資估算與綜合效益評估，以及保障措施。

李明偉指出，「規畫」以2018年為基期，提出了到2020年、2025年、2035年近中遠期發展目標。力爭到2035年，白城風電裝機2000萬千瓦、光伏裝機1500萬千瓦，年生產氫氣能力達到百萬噸級，產值近2000億元（人民幣），累計投資可達到2000億元，形成具有國際影響力的新能源與氫能區域產業集群。

白城市副市長張勳奎表示，傳統燃油車的最好替代方案是氫燃料電池汽車，所以在用氫環節可以策畫部署氫燃料電池及汽車等相關產業。

他說，氫氣也是一種常規的化工原料，可以與化工產業有機銜接；氫能對於北方寒冷地區小範圍的能源供給也具有現實意義，包括以後5G基站的能源供應等。