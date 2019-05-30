親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

桃園持刀搶車男落網 疑信義區3千萬搶案共犯

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

吉林省白城市29日對外發布「白城市新能源與氫能產業發展規畫」，正式開啟「氫能經濟」新時代。該市市長李明偉表示，將加快建設「中國北方氫谷」，助推老工業基地吉林全方位振興。

中新社報導，作為清潔、高效、可存儲的二次能源，氫能被譽為21世紀「終極能源」。2018年4月開始，地處中國大陸東北腹地的白城市謀畫利用可再生能源製氫，發展氫能產業。

白城市製氫的主要技術路線是利用風能、光能等清潔能源來電解水製氫。李明偉表示，白城是中國大陸首批千萬千瓦風電基地、唯一的風電本地消納示範區，還是中國大陸光伏發電應用領跑基地、新能源示範城市。

目前，白城市風電、光伏併網裝機465萬千瓦，還有3000萬千瓦容量可開發。李明偉表示，隨著建設成本的不斷降低、發電效率的不斷提高，完全可以為製氫提供充足的低成本電力。

當天發布的「規畫」主體共有8個部分，分別是新能源產業面臨形勢與氫能發展機遇、新能源與氫能產業總體規畫思路、新能源電力開發、氫能生產、氫能儲運、氫能利用、投資估算與綜合效益評估，以及保障措施。

李明偉指出，「規畫」以2018年為基期，提出了到2020年、2025年、2035年近中遠期發展目標。力爭到2035年，白城風電裝機2000萬千瓦、光伏裝機1500萬千瓦，年生產氫氣能力達到百萬噸級，產值近2000億元（人民幣），累計投資可達到2000億元，形成具有國際影響力的新能源與氫能區域產業集群。

白城市副市長張勳奎表示，傳統燃油車的最好替代方案是氫燃料電池汽車，所以在用氫環節可以策畫部署氫燃料電池及汽車等相關產業。

他說，氫氣也是一種常規的化工原料，可以與化工產業有機銜接；氫能對於北方寒冷地區小範圍的能源供給也具有現實意義，包括以後5G基站的能源供應等。

人民幣再生能源
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

自貿試驗區 引領創新再開放

2019-05-30 04:23

社科院估2019大陸經濟增長6.4%

2019-05-30 04:22

房住不炒 蘇州加碼調控房市

2019-05-30 04:10

大陸電商蓬勃 去年交易31兆元

2019-05-30 04:10

陸客赴美旅遊 15年首降

2019-05-30 03:27

茅台大手筆 要發840億紅利

2019-05-30 03:27

滴滴出行 加速引進新能源網約車

2019-05-30 03:27

滴滴出行獲豐田注資167億

2019-05-30 03:27

連鎖百強衝虛實 去年銷售額2.4兆人民幣

2019-05-29 23:25

大陸今年GDP估增6.4%

2019-05-29 23:25

升高貿易戰警戒 短短三天人行放錢1.8兆

2019-05-29 23:25

余永定：人民幣破7 不會出大事

2019-05-29 23:25

鋪路徵房產稅 陸明年普查人口

2019-05-29 23:25

陸優惠紅利 台商可善用

2019-05-29 23:25

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

中國社科院：大陸第一季宏觀槓桿率創歷史新高

2019-05-29 11:52

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47

大數據產業博覽會 體驗e化未來

2019-05-29 03:46

創業之芯大賽 2大獎揭曉

2019-05-29 03:45

一帶一路為契機 陸大力發展茶旅融合

2019-05-29 03:44

大眾汽車助力合肥 打造智慧城市

2019-05-29 03:44

成渝二手屋需求 占城市群7成

2019-05-29 03:44

創新創業創造 陸經濟轉型支撐

2019-05-29 03:43

陸製特斯拉 後天開放預訂

2019-05-29 00:16

范冰冰轉讓唐德影視持股

2019-05-29 00:15

港四大地產富豪 全部交棒

2019-05-29 00:15

特斯拉供應商大陸擴廠 腳步加快

2019-05-29 00:15

香港第二大富豪、亞洲股神 李兆基退休

2019-05-29 00:11

陸發改委明確信號 稀土可成反制美國重要籌碼

2019-05-28 22:05

人行副行長：民企融資「第三支箭」擇機推出

2019-05-28 20:09

貿戰衝擊 中國工業企業4月利潤減3.7%

2019-05-28 11:37
看更多

熱門文章

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07

聯邦快遞誤寄華為包裹 陸外交部要求給合理解釋

2019-05-29 16:50

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

百年歷史中挖出被遺忘的經典 讓愛「國」也能很潮

2019-05-29 11:00

陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40

港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18

余永定：人民幣不能破7 是自己嚇自己

2019-05-29 16:47

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

陸委會：無懼中共武嚇 將積極發展對美關係

2019-05-29 21:14

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

兩岸同婚登記 海基會：已知2件申請單身證明

2019-05-29 18:09

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47

親睹六四鎮壓 前中共軍官：參與者都有責任說出真相

2019-05-29 08:31

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

六四30周年 當年多人因不同罪名被拘或判囚

2019-05-29 11:08

中國社科院：大陸第一季宏觀槓桿率創歷史新高

2019-05-29 11:52

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

機長拒載打點滴乘客 昆航延誤6小時

2019-05-29 15:45

郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51

疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20

六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

汪洋會見郁慕明 強調青年為促統新生力量

2019-05-29 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top