房住不炒 蘇州加碼調控房市

2019-05-30 04:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



蘇州市房地產調控政策升級，因城施策控制房價。 （中新社） 分享 facebook 今年以來，蘇州新房、二手房市場非常活躍，土地市場過熱，一二手房價格出現倒掛。截至四月底，蘇州市房地產價格指數已達到5%，超過全年調控目標5%的界限。蘇州市政府部門為此陸續推出多項樓市調控政策，貫徹「房住不炒」的精神。

揚子晚報報導稱，這些房市調控政策推出落實後，如果蘇州樓市的關鍵性指標仍未得到控制，蘇州市政府部門將再度加碼調控。在限售、限價的同時，蘇州將制定房地產長效調控方案，並上報住建部。

據統計，今年四月蘇州二手房成交量為11748套，環比增長99%，同比增長84%，直逼2012年以來的歷史最高值，一些熱門地段的樓盤，再度出現搶購的火爆場面。

5月11日，蘇州市政府發布「關於進一步促進全市房地產市場持續健康發展的補充意見」，對蘇州工業區全域、高新區部分重點區域的新建商品住房實施「限售」。該文件規定，新房須取得房產證3年後方可轉讓，園區全域二手房須取得房產證5年後方可轉讓。

這一升級版調控政策，是根據不同區域具體情況的「因城施策」。24日，蘇州市召開房地產經紀機構和房地產開發企業座談會，進一步貫徹關於「房住不炒」的精神，確保房地產市場持續穩定健康發展。

報導指出，由蘇州市住建局網簽資料可以看出，5月20日至5月26日，蘇州（含吳江區）二手住宅簽約3041套，繼前一周的成交高位後，當周簽約量持續攀升，升至三千套以上的高位，部分區域環比依然有增長。5月小長假之後，連續三周二手住房的簽約量都穩定在2700套以上的高位。

樓市調控政策的推出，加速了政策空窗期這段時間的簽約節奏，因而最近這兩周釋放的成交量大部分也都是來自於新政期間的交易量，導致單周簽約表現頻頻高位。

業內人士表示，最近蘇州推出的一系列調控政策並沒有能夠完全抑制房地產市場的上漲預期，政策相對溫和，而此次會議主要為了緩解蘇州目前房價過快上漲的壓力。