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「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40世界日報 香港新聞組／香港29日電

高齡九十一歲的恒基地產創辦人李兆基，昨於股東周年大會後卸下集團主席兼總經理職務。...
高齡九十一歲的恒基地產創辦人李兆基，昨於股東周年大會後卸下集團主席兼總經理職務。 （中新社）
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「四叔」李兆基退任前接受彭博社訪問，稱香港是「福地」，對經濟前景保持信心，沒有感到憂慮；他對香港樓價樂觀，不過他說樓市有上有落，「最重要的是量力而為」。另外，四叔鼓勵青年眼光放長遠，與其擔心買不起樓，不如學懂理財「錢搵錢」，「致富與置業沒有直接關係，不必被一個物業困住你的夢想」。

明報報導，李兆基接受彭博社訪問中談及香港前景時表示，香港仍然具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力，法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢，「香港目前已是天堂，我真的沒有什麼恐懼和擔心」。

四叔不諱言，在港買樓並不容易，因此他亦捐出一些土地和待重建的物業去興建青年旅舍及提供過渡房屋，長遠亦支持政府繼續推出更多土地建屋。在增加土地供應方面，他稱「當然快好過慢」，並認為對沒有能力負擔私樓的市民，政府應出手照顧。

香港文匯報報導，當天會場除轉發四叔退休前的彭博訪問實錄，同時還派發四叔的「處世真言」，喉嚨不適無阻他再次諄諄教誨，分享對香港樓市、經濟、人生感悟及一生馳聘商場的心得。

四叔鼓勵青年眼光放長遠，與其擔心買不起樓，不如學懂理財「錢搵錢」，「致富與置業沒有直接關係，不必被一個物業困住你的夢想」。他的致富要訣是要有「本」，寄語年輕人要「吃得苦」，寧可遲婚也要努力儲到作為本錢的「第一桶金」。

四叔有四點提議：一，要刻苦耐勞，勤奮勉力，「吃得苦中苦，方為人上人」；二，男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎，要選擇有前景的行業；三，經濟未定，不宜早婚，因太早結婚便有家庭負擔，要養兒育女又要供書教學，難有餘錢創業；四，要努力儲「第一桶金」，要懂得「錢搵錢」，他解釋，例如由20歲起，以1萬元本金計，每月有2%利潤，每年複利計50年後就會變成4.68億元，所以有「本」是最重要的。

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