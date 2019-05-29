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告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37世界日報 記者李春/香港29日電

5600億王國…91歲香港恒地主席李兆基 交棒兩子 香港中國通訊社
5600億王國…91歲香港恒地主席李兆基 交棒兩子 香港中國通訊社
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香港排名第二的富豪、恒基地產主席李兆基28日正式退任集團主席及總經理，交棒給他的兩個兒子，至此香港四大地產富豪第一代全部退居第二線，香港一個時代結束。

香港四大地產富豪全交棒

李兆基出生在廣東順德，現年91歲，他是以年事已高為由決定退任。李兆基1975年創立恒基兆業，逐漸發展成香港「四大地產商」之一，業務遍及香港和大陸，其財富超過港幣2300億元（約293億美元），在香港富豪中一直緊隨李嘉誠排名第二。

香港的四大地產富豪，包括李嘉誠、鄭裕彤、李兆基、郭得勝，其中李嘉誠去年3月正式退休，新世界鄭裕彤2016年病逝，新鴻基郭得勝更早於1990年病逝。四大富豪都是發家於1970年代，全部以地產起家建立龐大的商業王國。

李兆基在任內，恒地由一家上市公司，演變成七家公司，包括恒地、恒基發展、煤氣、港華燃氣、香港小輪、美麗華及陽光房地產，其中恒地及煤氣已是市值千億港幣企業，也是香港股市的大藍籌股。

至交棒之日，李兆基控制的七家公司總市值達近港幣5600億元(約713億美元)。

李兆基除被港人稱為「四叔」，還被稱為「亞洲股神」，雖然他預測香港股市恒生指數上3萬點的時間未兌現，但他主理恒地上市38年間，計及紅股、派息及股價上升等因素合算，如1981年投資恒地至今，回報最少升值30倍。 李兆基的1996年是他人生頂峰，那年他成了香港首富、全球富豪榜排名第四。但香港回歸後一場金融風暴，令他受挫，但後來多年都是香港第二大富豪。

李家傑管大陸、李家誠負責香港

香港排名第二的富豪、恒基地產主席李兆基正式退任，只任執行董事，他的兩個兒子李家傑及李家誠接手聯席主席兼總經理。李兆基部署兩子接班，早已安排大兒子李家傑管大陸事務、二兒子李家誠管香港業務。現任恒基地產副主席的林高演，被視為李兆基的左右手，將以董事會最資深的老臣身分輔佐。

李兆基現年91歲，被港人稱為「四叔」和「亞洲股神」。李兆基在恒基地產股東大會會後見記者，全程以「喉嚨唔舒服」為由全程未發言，由兩個兒子及林高演答覆。李家誠說，李兆基退任後時間較多，可多享家庭樂與孫兒玩。

明報報導，對四叔退休市場普遍未見負面反應，但少不免關注李氏兄弟能否繼續將恒地發揚光大。在昨日恒地股東會後，李家傑、李家誠陪同老父見傳媒，席上李家傑至少兩次說「大家不用擔心」，更指「主席（四叔）已教了我們幾十年，有好多錦囊傍身」。

李家傑也強調，兩兄弟已加入公司多年，「全公司的架構到運作都好熟悉」。李家誠則分享父親教他們做生意要「四兩撥千斤」，而做生意和做慈善亦要抱「以小博大」的態度去做。

據恒地年報，李家傑及李家誠現年分別55歲及47歲，李家傑1985年開始任公司執董，1993年出任副主席；年紀稍輕的李家誠則於1993年開始任恒地執董，並於2004年出任副主席。而集團老臣子、身兼副主席及執董的林高演亦為李氏兄弟護航，指四叔仍留任執董及會參與集團業務，指導重要事務。

據報導，銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為四叔身體差了很多，不再擔任主席是合理之事，加上恒地有一班老臣子坐鎮，相信可以幫助四叔兩子接班，而且兩子亦各有分工，相信影響未必太大。

交銀國際房地產研究聯席董事謝騏聰認為，由於恒地在港擁有大量農地、舊樓等，近年亦收購包括啟德在內多幅地皮，相信3至5年內只跟隨舊有步伐亦已夠發展，加上四叔退休的消息已非短期公布，相信其退休對恒地影響不大。

另據本報系聯合報報導，李兆基生於金舖世家，自小在金舖學做生意，12歲成為掌櫃，20歲帶著父親給他的1000大元隻身到港打天下。

5600億王國…91歲香港恒地主席李兆基 交棒兩子 香港中國通訊社
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香港回歸房地產李嘉誠
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