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中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所今天發表《經濟藍皮書春季號：2019年中國經濟前景分析》，預計今年大陸經濟增長6.4%左右，可以實現年初制定的增長目標。

中新社報導，藍皮書指出，雖然依舊面臨產能過剩、企業利潤率下滑、金融風險不斷積聚等挑戰，但今年第一季大陸經濟各項數據明顯好於預期，顯示大陸經濟結構繼續優化，供給側改革初現成效。

社科院數量經濟與技術經濟研究所經濟模型研究室主任婁峰分析，當前大陸經濟已進入高品質發展階段，同時也進入微幅波動階段，隨著大陸經濟規模和GDP基數大幅提高，數據對外部衝擊的敏感性有所減弱。

同時，大陸官方對經濟調控手段逐漸成熟，宏觀把控能力日臻完善。從全年來看，大陸GDP增速有可能在第二季或第三季見底，然後開始小幅回升，全年呈現先降後升的發展趨勢。

藍皮書建議，大陸官方應進一步深化改革，積極培育壯大經濟增長新動能，努力促進形成強大國內市場，加快消費升級助推經濟高品質發展；把握消費升級大趨勢，克服一系列制約消費升級的瓶頸，並以消費結構變革為契機，推動產業結構轉型升級。

此外，有關部門還應不斷優化財政政策，促進企業效益提升和激發市場潛在活力。同時發揮穩健貨幣政策和宏觀審慎政策的逆週期作用，堅持疏堵並舉，有效防控地方政府隱性債務風險。

圖為廈門港。中新社資料照片
圖為廈門港。中新社資料照片
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