京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸京東集團全球售業務部負責人王珍29日表示，從6月1日起在台灣推出為期20日的「618 年中購物節」，台灣消費者只要購買京東自營商品，價格在人民幣199元（新台幣917元）以上、10公斤以內就免費配送。

每年6月18日是大陸零售電商京東集團的店慶日，在店慶月期間京東都會推出一系列的大型促銷活動，今年邁入第16年。

今年京東618年中購物節，從5月24日起至5月31日為預熱期，6月1日至6月20日為正式促銷活動，台灣、港澳、澳洲與全球4個會場同步舉行，每天都會有不同活動主題。

王珍表示，這次參與購物節的自營商品總共有4000萬種，涵蓋3C、手機、數碼、小家電、日用品、服飾等共26種品類，台灣消費者下單後，平均3到5個工作天就可以收到。

王珍指出，針對台灣消費者習慣使用信用卡結帳部分，京東這次推刷VISA送最高人民幣50元優惠券，搭配滿人民幣99元減10元、滿人民幣300減20、滿人民幣600元減50元活動。

若是持有萬事達卡，則送人民幣30元無門檻運費券；使用國泰世華銀行萬事達卡支付再立減人民幣10元。