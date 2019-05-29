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中國社科院：大陸第一季宏觀槓桿率創歷史新高

2019-05-29 11:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國社會科學院經濟研究所28日發布最新的中國大陸槓桿率報告顯示，今年第一季宏觀槓桿率升至248.8%，創歷史最高紀錄。

中國證券網引據報告指出，實體經濟部門槓桿率在第一季有較大幅度增長，已達到歷史最高水準。包括居民、非金融企業和政府部門的實體經濟槓桿率，由2018年底的243.7%上升至248.8%，增長5.1個百分點。

究其原因，中國社科院經濟研究所副所長張曉晶分析認為，去年總槓桿率首次出現下降，結構性去槓桿效果明顯，但今年第一季各部門槓桿率又出現較大幅度反彈，這主要是政策重心偏向於穩增長、實施逆週期宏觀調節政策所致。

他進一步指出，除了季節性因素外，名義GDP增速放緩、銀行表內貸款增速提升等也是具體原因所在。

報告顯示，從結構上來看，非金融企業的槓桿率反彈最大，居民部門和地方政府槓桿率的增幅也很明顯。不過，金融部門槓桿率繼續回落。從資產和負債兩端分別統計，金融部門的槓桿率均在繼續下降。

數據顯示，非金融企業部門槓桿率從2018年底的153.55%上升至156.88%，上升3.3個百分點；政府部門槓桿率由2018年底的36.95%上升至37.67%，上升0.7個百分點，其中地方政府槓桿率上升1個百分點，中央政府槓桿率下降0.3個百分點；居民部門槓桿率由2018年底的53.2%升至54.28%，上升1.1個百分點。

張曉晶預測，從全年趨勢來看，今年槓桿率較快攀升的機率非常大。

他強調，在面臨內外部不確定性增強、經濟下行壓力加大情況下，突出穩増長無疑是正確的選擇，但如何保持定力堅持結構性去槓桿，仍是未來政策面臨的嚴峻挑戰。

報告建議，未來仍需堅持結構性去槓桿的基本方向，把握穩增長與穩槓桿間的微妙平衡。堅持結構性去槓桿，要更多從體制上來做文章。

圖為銀行行員在清點鈔票。中新社資料照片
圖為銀行行員在清點鈔票。中新社資料照片
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