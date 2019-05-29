創業之芯大賽 2大獎揭曉

2019-05-29 03:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由工業和信息化部人才交流中心主辦的第二屆全國集成電路「創業之芯」大賽，昨天在福建晉江落幕。「5G通訊射頻芯片」和「光子人工智能芯片」兩個項目分獲大賽天使組和成長組特等獎，各得10萬元（人民幣，下同）獎金。

中新社報導，工信部人才交流中心副主任李寧指出，舉辦全國集成電路大賽旨在激發現有集成電路產業的創新能力、推動產業鏈各環節的創新發展，為相關領域創新創業個人或團隊提供創新支持、創業孵化、資源對接、資金助力、項目落地等多方面的支持，推動區域項目、人才、資本的集聚。

作為中國首個專注集成電路相關領域中早期項目的全國賽事，第二屆全國集成電路大賽自2018年11月啟動以來，共收到參賽項目255個。根據項目融資規模畫分為164個成長組項目和91個天使組項目。項目涵蓋創意原理、產品研發等不同項目階段；涉及5G通信、智能家居、智能農業、智能顯示、智能醫療、智能汽車、智能裝備等多個領域。參賽團隊的需求也呈現融資、技術合作、培育孵化、項目落地選擇等多元化特點。

與首屆大賽相比，本次大賽參賽團隊在項目創新能力上更具亮點，九成以上團隊擁有核心技術專利。擁有10個以上專利的項目約佔29%，擁有5至10個專利的項目約佔24%。此外，超過八成的項目具備成型的產品，超過六成的項目具備銷售收入，其中年營收超過100萬元的項目超過20%，年營收超過500萬元的項目約佔10%，超過50%的項目有3年內上市新產品的計畫，整體項目發展勢頭好。

李寧說，接下來，大賽將繼續強化搭建技術支撐、人才服務、宣傳展示、創業孵化等功能，進一步加強與具有良好產業基礎的地方政府、行業專家、眾多投資機構的合作，挖掘產業需求、對接產業資源。