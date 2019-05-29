成渝二手屋需求 占城市群7成

2019-05-29 03:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



58同城、安居客28日發布「2019年成渝城市群樓市報告」稱，重慶與成都作為成渝城市群發展的領頭雙核，新房、二手房需求均為城市群絕對主力；其中，兩城二手房需求佔比達該城市群總需求量76.3%。

中新社報導，2019年是中國實施西部大開發戰略20周年。成都、重慶、西安等西部城市崛起。報告顯示，在新房市場上，成渝城市群樓市反應出繁榮與穩定並存的趨勢。首先，成都、重慶兩市房地產開發面積和需求體量均較高。2018年，重慶房地產施工面積超過2.5億平方米、成都超過1.8億平方米，商品房銷售面積也與開發趨勢相仿。

在房地產開發投資規模上，去年重慶的投資規模大約是成都的兩倍，超過4000億元（人民幣，下同）。成渝城市群內，其餘地級市的房產年度投資均低於500億元，成渝外地級市的房產開發規模差別不大。

從二手房市場來看，成都、重慶兩市房源仍是該城市群市場的供應主力，掛牌房源量佔據整個城市群房源的64.7%。二手房用戶需求量上，重慶、成都集中了城市群76.3%的二手房需求。從二手房掛牌價格來看，中心城市成都、重慶的價格突破萬元，明顯高於城市群其他城市，2019年1-4月份，成都二手房掛牌價為每平方米1.32萬元，同比漲幅為3.8%；重慶掛牌價格為每平方米1.18萬元，同比漲幅為9.7%。

58安居客房產研究院首席分析師張波認為，在「房住不炒」、因城施策的調控基調下，成渝城市群二手房價小幅上揚，其中，成都、重慶兩個核心城市的用戶熱度保持相對穩定。2019年一季度，成都重慶兩市二手房訪問量同比呈下降趨勢，不過，城市群中其他城市如瀘州、內江的二手房訪問量同比上漲。這意味著在成渝兩市雙核驅動下，未來區域整體樓市都會得到帶動發展。