大眾汽車助力合肥 打造智慧城市

2019-05-29 03:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大眾汽車集團（中國）27日透露，其在華首個智慧城市項目的核心技術提供方—逸駕智能科技有限公司與大眾汽車集團（中國）、合肥市人民政府、江淮汽車集團股份有限公司27日簽訂「合肥智慧城市項目」戰略合作框架協議。該項目將助力合肥成為世界級的智慧城市。

中新社報導，大眾汽車集團全球執行副總裁、逸駕智能科技有限公司CEO蘇偉銘表示，人類一直都在尋求更可靠、更舒適、更高效的生活，這也是智慧城市的終極要義。大眾汽車通過建設智能基礎設施、提供基於自動駕駛技術基礎之上的移動出行服務，重新定義並創建智慧城市，合肥亦將成為中國打造智慧城市的教科書。

大眾汽車集團表示，打造出行服務平台、建設出行服務網絡，例如網約車、智慧停車充電，自動駕駛技術的開發和測試，並提供基於自動駕駛技術基礎之上的移動出行服務，是在政府的支持下，連接城市基礎設施、協同汽車製造商及科技公司優勢，最終實現智慧城市的基石。

該自動駕駛出行服務整合自動駕駛車輛及服務五大層級，包括：自動駕駛系統的研發；訂製自動駕駛車輛，其中包括為不同出行服務場景和應用而訂製的汽車系列產品（例如無人駕駛出租車）；車隊運營和維護系統；客戶出行服務平台的開發和管理；基於客戶出行平台的內容以及第三方服務。