一帶一路為契機 陸大力發展茶旅融合

2019-05-29 03:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國茶葉流通協會會長王慶日前在湖北表示，中國茶產業要以一帶一路倡議為契機，結合茶文化和茶旅遊，大力發展茶旅融合，增強國際競爭力；要打造「互聯網+茶旅」經濟新模式和「體驗消費+茶旅」融合發展新模式，讓全世界分享生態茶旅成果。

中新社報導，第二屆中國茶旅大會26日至27日在湖北五峰土家族自治縣舉行，大陸300多名行業專家、旅行業代表、茶商代表聚焦茶旅產業發展。 近十年，中國茶產業飛速增長。2018年，全國茶葉產量達261萬噸，農業產值增至2157億元（人民幣，下同），茶葉內銷達到191萬噸，茶葉出口至128個國家或地區，出口再創36.5萬噸新高，全行業綜合產值已逾6000億元。同時，休閒農業和鄉村旅遊發展也受到各地的重視和支持。

浙江大學茶葉研究所所長王岳飛說，中國茶旅產業發展迅速，不過兩者融合仍存有隔閡，部分茶商、茶農不瞭解旅遊，旅遊行業人士也缺少茶文化相關知識。

王岳飛稱，各地可通過舉辦茶文化活動增加知名度，同時將生態茶園打造成體驗園、科普園和茶主題公園，還可以開發生產茶產品，吸引遊客，促進茶旅融合。

五峰是中國名茶之鄉，是中國古老茶葉產區和中俄萬里茶道重要茶源地。近年來，五峰茶葉綜合產值達到20億元，實現了茶葉出口歐盟。

五峰土家族自治縣委副書記、縣長萬紅表示，下一步，五峰將打造集散市場、加工基地、主題公園、特色小鎮和茶鄉文化於一體的茶產業，促進茶旅融合發展。