創新創業創造 陸經濟轉型支撐

2019-05-29 03:43 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家發改委高技術司有關負責人表示，創新創業創造已經成為推動中國經濟轉型升級的重要力量和促進就業的重要支撐。

中新社報導，上述負責人在27日就「2019年全國大眾創業萬眾創新活動周」有關情況答記者問時說這番話。他表示，中國創新創業創造生態環境日益優化，市場主體活力不斷增強，創新創業成果大量湧現，創業帶動就業活力不斷顯現。

一是創新創業環境日益優化。世界銀行《2019年營商環境報告》顯示，2018年中國營商環境總體評價躍居至全球46位，比上年提升32位。

二是創業帶動就業活力不斷顯現。創新創業支撐高質量就業的作用更加明顯，創新創業活動既直接創造更多就業崗位，又通過帶動關聯產業發展增加就業崗位。2018年，中國新登記企業670萬戶，全年日均新設企業1.8萬戶，同比分別增長10.3%和8.43%，市場主體數量突破1億大關；全國城鎮新增就業1361萬人。

三是創新創業科技含量更加凸顯。創新創業更加突出科技導向，創業活動推動科技創新呈現百舸爭流之勢，培育壯大新動能的作用更加顯現。2018年全國高技術產業和戰略性新興產業增加值同比增長11.7%和8.9%，分別高出規模以上工業5.5個百分點和2.7個百分點。

四是創新創業平台不斷健全。各地將支持創新創業的重點更多轉向打造創新資源共享平台，開放型的創新創業公共服務體系初步形成，120家「雙創」示範基地逐漸成為區域創新高地，眾創空間數量超過6900家，科技企業孵化器超過4800家。

五是以創業投資為代表的創業資本投入不斷強化。截至2019年4月底，國家新興產業創業投資引導基金已決策參股356只創業投資基金，累計支持4445家新興產業領域的早中期、初創期創新型企業。

六是創新創業氛圍日益濃厚。「雙創活動周」、「創響中國」等活動成功舉辦，各類創新創業大賽遍布全國，在全社會營造了濃厚的創新氛圍。