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人行副行長：民企融資「第三支箭」擇機推出

2019-05-28 20:09聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國人民銀行副行長陳雨露今天表示，將按照市場化法治化原則，鼓勵民營企業股權融資政策措施，擇機推出。

第一財經報導，陳雨露今天是在全面深化北京民營和小微企業金融服務推進會上，做上述表示。2018年以來，人行採取三支箭政策組合，破題小微企業融資難的問題。目前來看，三支箭均已陸續發出。

陳雨露指出，在探索和運用創新性和結構性的貨幣政策工具上，在三個方面三箭併發來破解這個命題，第一支箭，加大信貸支持的力度，透過定向降準的覆蓋面、擴大普惠金融、增加再貸款和再貼現額度，創設定向中期借貸便利，為金融機構擴大小微和民營企業的信貸投向提供中長期的穩定的資金來源。

第二支箭，債券融資支持工具，精準支持對符合國家產業發展方向，主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場，暫時遇到困難的那些民營企業發債提供增信支持。

第三支箭是研究設立民營企業股權融資支持工具。會中，陳雨露表示，將按照市場化法治化的原則，鼓勵民營企業股權融資政策措施，擇機推出。

陳雨露稱，同時要強化政策效果的評估監測，按季對銀行業金融機構進行小微企業信貸政策導向的效果評估，督促商業銀行完成內部績效考核和盡職免責機制，合理運用金融科技的手段，提升客戶獲取和風控的能力，更好地實現願貸、能貸、會貸，增強小微和民營企業金融服務的商業可持續性。

數據顯示，截至今年一季末，普惠小微貸款餘額年增19.1%，增速比去年底高了3.9個百分點；民營企業貸款餘額年增6.7%，增速比去年同期高1個百分點；3月小微企業新發放貸款的利率平均為5.93%，比去年同期低0.19個百分點；4月底民企融資債券融資工具累計支持56家重要的民營企業，發行87支債務融資工具，一共人民幣399億元；前四個月民營企業累計發行債券人民幣2,053億元，明顯好於去年同期。

陳雨露稱，要繼續實施穩健的貨幣政策，加大逆週期調節力度，保持流動合理充裕，同時創新運用結構性貨幣政策工具，引導金融機構持續加大支持力度，進一步完善普惠金融體系，引導金融機構優化內部資源配置和政策安排，繼續加大盡職免責的落實力度，發揮多層次資本市場的作用，用好民企債券融資支援工具，支持金融機構發行小微企業金融債券，把募集到的資金全部用於小微企業融資。

人行副行長陳雨露。（新華社資料照）
人行副行長陳雨露。（新華社資料照）
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