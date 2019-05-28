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郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-28 11:36世界日報

記者林宸誼╱綜合報導

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清27日再次發聲警告做空人民幣必然遭受巨大損失，人民幣兌美元在岸及離岸即期27日盤中紛紛升破6.9元，人民幣在岸、離岸即期及官方中間價均創逾一周高點。

郭樹清27日接受央視專訪指出，離岸人民幣下跌主要原因就是美國宣布加徵關稅，造成金融市場的不穩定，人民幣走貶是市場作用的結果，中國從來沒有貶值人民幣的做法來應對貿易衝突，人民幣短期波動是正常的，長期看中國基本面決定人民幣不可能持續貶值，做空必然遭受巨大損失。

郭樹清強調，會繼續擴大銀行業和保險業的開放，外資不僅可以持股51%，將來61%、71%、81%甚至100%，也可以設立機構，希望有更多的外資機構，特別是表現好的、世界著名的機構投資者到中國投資。

在岸人民幣27日收盤6.8963元兌1美元，較上一交易日上漲87基點；人民幣兌美元匯率官方中間價6.8924元，較上一個交易日上漲69點。

路透報導，交易員認為，為應對人民幣弱勢，監管層近期連續數次喊話維穩，配合以偏強的中間價定價和發行離岸央票等引導市場預期，人民幣做空情緒得到有效抑制，因此人民幣要出現失控式貶值可能性不大；不過人民幣匯率仍面臨貿易戰不確定性、美指強勢及即將到來的分紅購匯潮等挑戰，監管層仍需嚴陣以對。

一名中資銀行交易員表示，人民幣缺乏升值理由是大的背景，另外還有分紅購匯，不過只要不發生快速貶值，問題不大。

另一名中資銀行交易員表示，近期人民幣大概在6.9上下區間震盪，上也比較難上，畢竟有大行維穩，自營沒那麼多動力去選擇方向。

瑞銀最新報告指出，人行一周之內連續多次喊話有助穩定人民幣信心，監管層有足夠的能力穩住人民幣不破7；接下來仍需繼續關注中美貿易進展，目前看美國很可能如期上調關稅，而貿易戰向科技戰延伸也表明中美衝突日益擴大。

建銀亞洲最新報告表示，維持人民幣會守住7元的關口判斷，關注中美兩國元首會否在G20會面的進展，如果兩國元首會面機率降低，或是中美兩國間衝突加深，人行預計將加大逆周期調節力度減緩人民幣貶值幅度。

中國人民銀行官員公開喊話儼然已成為中國捍衛人民幣匯率成本最低也最速效的工具。人行黨委書記、銀保監會主席郭樹清日前一番「投機做空人民幣必然遭受巨大損失」的談話，立刻讓27日人民幣兌美元匯率收漲在逾一周新高。

繼人行副行長潘功勝與劉國強分別在本月19、23日公開對人民幣匯率信心喊話後，在25日召開的「2019清華五道口全球金融論壇」上，原計畫出席論壇的郭樹清因陪國務院高層在外地調研考察而改發表書面講稿。

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