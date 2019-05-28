貿戰衝擊 中國工業企業4月利潤減3.7%

2019-05-28 11:37 世界日報 綜合報導



(取材自美國之音) 分享 facebook

中美貿易戰對中國經濟衝擊進一步顯現，中國工業企業利潤在3月轉正後，4月再次出現衰退，年減3.7%。

香港經濟日報引述分析人士指出，4月工業企業利潤再次出現衰退，一方面是受中美貿易戰衝擊，另一方面，是因為增值稅率下調導致工業品的需求提前釋放。

中國國家統計局27日公布數據顯示，4月規模以上工業企業利潤總額人民幣5153.9億元，年減3.7%，較3月的年增13.9%，大幅回落達17.6個百分點，反映中美貿易戰衝擊進一步顯現。

美國之音報導，國家統計局27日發布，1至4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆8129.4億元，同比下降3.4%，降幅與1-3月大體相當。

規模以上企業是中國自1996年開始使用的一個統計學術語，與「規模以下」相對，2011年1月起用於代指年主營業務收入人民幣2000萬元及以上的全部工業企業。

與此同時，中國國家統計局的最新報告說，在41個工業大類行業中，27個行業利潤總額同比增加，占比達到66%。其中，石油和天然氣開採業利潤總額同比增長最多，增長19.7%。

石油和天然氣行業是中國國營壟斷企業。在中國，金融、能源、通訊行業依靠政府給予的補貼和壟斷地位可以肆意占據市場，攫取利潤。中國民眾抱怨用納稅人的錢支撐的國有壟斷企業成為當局的印鈔機和提款機。

在當下美中貿易爭端中，美國要求中國對其經濟進行結構性改變，其主要內容就是中國取消對國有企業的補貼，取消政府給予的壟斷地位。