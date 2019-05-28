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對華為超呵護 環時：尊重它、體諒它、支持它

2019-05-28 10:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

華為創始人任正非上周接受陸媒採訪，談話在網路上激起熱烈討論，正反意見皆有。環球時報社評表示，華為生存在極其複雜的國際環境中，中國社會應當高度尊重、體諒華為，以該公司需要的方式支持它，而不應讓它背負與它作為商業公司承擔不起的過多道義責任，「中國社會的意識形態爭論應當遠離華為」。

環時27日的社評指出，任正非的談話記錄下來有兩萬多字，內容相當廣泛，但最核心的內容大概是兩點，一是國家的未來的前途在對外開放，民粹主義有害，他面向蘋果公司所表達的謙遜態度可以看成這方面論述的標誌；二是要堅持且理性對待自主研發，華為要與美方在「山頂」上交鋒是這方面的標誌性闡述。

環時社評說，在任正非談話之後，互聯網上出現海量討論，絶大部分都是表達對他欽佩和支持的，但也有一部分在讚揚任的同時，重點放在了引申他的意思上，表達評論者對中美貿易戰中方策略的意見，以及做各種吐槽。不過這與任正非的談話實際沒多少關係了。

環時指出，中國社會現在有部分人對因貿易戰出現的問題怨天尤人，更有少數人總想證明是中國錯了才導致美方的種種打壓，而且鼓吹中國應該更加徹底地向美方讓步，那些人也想蹭任正非談話的熱點，然而他們的主張與華為的理念和精神是背道而馳的。

這篇社評表示，無論在哪個語言和思想體系中，鬥爭遊戲都包括包裝、截取他人講話為自己的目的服務這一款，任正非已經擁有如此大的影響力，他以後的談話被這種力量「為己所用」的情況恐怕少不了。

環時說，理性的愛國主義毫無疑問是中國、也是世界各個大國的正面資源，在今天的中國存在將愛國主義搞成極端民族主義，和用所謂「普世價值」瓦解愛國主義、找各種機會嘲弄愛國主義這兩種互斥的傾向，我們認為它們都是錯誤的，其中任何一種傾向試圖綁架華為都對這家高科技公司非常有害，相信也不會受任正非和他的團隊歡迎。

環球時報社評表示，華為生存在極其複雜的國際環境中，中國社會應當高度尊重、體諒華為...
環球時報社評表示，華為生存在極其複雜的國際環境中，中國社會應當高度尊重、體諒華為，以該公司需要的方式支持它。圖／聯合報系資料照
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