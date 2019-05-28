中日韓一帶一路工商大會 近400人與會

2019-05-28 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中日韓「一帶一路」工商大會26日在浙江紹興召開，中國、日本、韓國地方政府代表、企業家代表等近400人參加，共同探尋國際間合作新機遇。 中新社報導，大會以「創新開放、合作共贏」為主題，秉持「共商、共建、共享」的合作理念。中國國際商會原會長姜增偉表示，中日韓三國地緣相近、文化相通，中日韓經貿合作啟動20年來，三國已成為非常重要的經貿合作夥伴。

如何為中日韓經濟合作開拓更加廣闊的空間，姜增偉認為，當前要加強三國之間發展戰略對接，實現東北亞深度融合；要集聚三方優勢，推動亞洲地區「中日韓+X」發展；要鼓勵企業合作，共商共建共享亞洲發展成果。

會上，中日韓工商界「一帶一路」聯誼會發佈了「中日韓工商界紹興倡議」，發出「建立中日韓三國商協會合作機制」、「推動中日韓三國企業積極參與一帶一路建設」、「加強中日韓三國地方交流與合作」、「推動中日韓重點產業合作」、「支持紹興舉辦中日韓重大交流活動」等五大倡議。

紹興是長三角城市群的重要城市，也是中日韓工商界「一帶一路」聯誼會的初創之地。為進一步發揮紹興在中日韓經貿合作中的作用，中日韓工商界「一帶一路」聯誼會長三角聯絡辦公室和中日韓企業交流中心長三角分中心揭牌成立。