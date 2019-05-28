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陸無人駕駛汽車技術 駛入快車道

2019-05-28 01:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸無人駕駛汽車正在快速發展！中國汽車技術研究中心有限公司數據資源中心總監杜志彬說，中國在無人駕駛的技術層面已經進入一個新的階段。

新華社報導，中國人工智能產業主要集中在無人駕駛、模式識別（圖像識別、語音識別）及智能機器人三大領域。隨著汽車行業駛入智能化時代，不論是中國傳統汽車生產商，還是互聯網公司，都已經加速佈局無人駕駛。

在剛剛結束的第三屆世界智能大會上，艾康尼克生產的MUSE概念車成為備受關注的焦點。這款搭載了先進的車輛智能互聯用戶體驗平台，全車完全沒有方向盤，通過攝像頭捕捉感受測量周圍的數據再傳輸到主控芯片上，運算併發出指令，駕駛者只需要坐在駕駛室內輸入想到達的地址，車輛就可以在高精準導航系統的指引下，自動始達目的地。

在更大範圍內，無人駕駛汽車已經開始走向應用。在長沙，由田野智能科技研發完成的湖南首款無人駕駛拖拉機完成路試，這款純電動智能駕駛拖拉機，系統具有自動規劃作業路徑和海量存儲功能，能避免漏耕、重耕現象，且作業時間不受氣候、地形等限制；而今年初，中國兵器工業集團內蒙古北方重工業集團北方股份公司研製的國內首台無人駕駛電動輪礦車成功下線，進入調試階段。

據波士頓諮詢公司預計，到2035年，全球無人駕駛汽車的銷量將達1200萬輛，到2050年，市場規模將超過40萬億元人民幣。

比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福認為，汽車智能化已經是勢不可擋的趨勢，汽車行業將全面進入智能化時代。「汽車智能化變革已加速智慧城市的建設，將給環保、交通、安全等方面帶來改變。」

2018年4月，首個國家級自動駕駛路測文件「智能網聯汽車道路測試管理規範（試行）」出台，北京、上海、重慶、長沙、深圳等多個城市也相繼出台了相關政策，並發布了地方自動駕駛路測牌照，助力無人駕駛技術研究開發。

但天津大學法學院院長孫佑海認為，中國在新型人工智能領域的立法仍尚未全面開展，而歐美國家在無人駕駛法制建設上已先行一步。專家建議，中國應該加快編制完善無人駕駛技術規劃，研究起草技術規範，研究制定路上測試的相關政策指導文件，從而積極穩妥地來推動無人駕駛技術。

內蒙古北京
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