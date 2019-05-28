蘋果數據中心建設 穩步推進

2019-05-28 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在貴州召開的2019中國國際大數據產業博覽會上，蘋果公司全球副總裁、大中華區董事總經理葛越介紹了蘋果公司在中國首個數據中心的推進情況。他說，一切發展非常順利，當地政府一直都很支持這個項目，雙方合作很好。

新華社報導，2017年，蘋果宣布在貴州投資10億美元，建立蘋果iCloud 中國（貴安）數據中心，同時蘋果公司授權雲上貴州大數據產業發展有限公司作為其在中國內地運營雲端服務的唯一合作夥伴。自今年3月1日正式開工以來，數據中心各項建設任務穩步推進，目前正進行主體工程「數據樓」施工。

該數據中心建成後，將是中國首個100%使用可再生能源的數據中心。葛越說，在產品和服務創新改變世界的同時，這也是為了留住青山綠水、保護我們的地球。

此外，葛越表示，蘋果在中國推行的旨在教育扶貧的「智惠計劃」，為中國山區的留守兒童學校帶去蘋果產品和課程，創造更多有趣的學習體驗。

2018年，蘋果向中國發展研究基金會捐款2500萬元人民幣，用於貴州、四川、青海等地開展學前教育和職業教育數字化項目。她說，「蘋果希望通過數字創新能力，為眾多的孩子和年輕人提供接受教育的機會，從而幫助他們獲得自主創新的能力。」