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大亞灣 已89宗項目落戶

2019-05-28 01:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東惠州上周舉行「2019中國化工園區與產業發展論壇」，會中傳出好消息，剛剛榮獲「2019中國化工園區30強」第一名的廣東惠州大亞灣經濟技術開發區已有89宗項目落戶。

中新社報導，其中，世界500強和行業領先企業投資佔比近90%。投資超100億美元的埃克森美孚惠州化工綜合體項目和投資超70億美元的中海殼牌三期項目正在籌建。這些巨無霸項目建成後，廣東惠州大亞灣石化區的規模將達到世界級水平。

2002年11月1日，中國當時投資額最大的中外合資項目總投資43.5億美元的中海殼牌石化項目正式破土動工。10多年來在中海殼牌和中海油惠煉兩大龍頭項目的帶動下，大亞灣石化區呈現跨越式發展態勢，已成為國家重點發展的七大石化產業基地之一，綜合實力連續5年位列中國化工園區第二，獲評國家新型工業化產業示範基地。

從產業規模上看，去年5月，中海油煉油二期、中海殼牌化工二期項目全面建成投產，該園區煉油生產能力達到2200萬噸/年，乙烯生產能力達到220萬噸/年，煉化一體化規模全國第一。2018年，園區工業產值增長29.4%，規模以上工業增加值增長41.5%，呈跨越式發展態勢。

從產業鏈條上看，產業鏈加快建齊補強，基本形成了碳二、碳三、碳四、碳五、碳九等優勢產業鏈。目前，上游與中下游工業增加值比重接近一半對一半，化工產品就地轉化率達71%，園區循環經濟產業鏈關聯度達85%。

從園區管理上看，形成較完善的倉儲物流、碼頭泊位、應急消防等公用工程配套體系。實施嚴格的封閉式管理，建有大陸全國首個國家危險化學品應急救援基地，建成2.33平方公里環石化區綠化隔離帶，入選國家第一批綠色園區。如今，埃克森美孚惠州化工綜合體及中海殼牌三期等石化巨頭紛紛加入，讓大亞灣石化區再次獲注強大新動能。

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