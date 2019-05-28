廣西將建國際醫藥開放試驗區

2019-05-28 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西防城港市市長班忠柏26日表示，當地官方計劃設立「國際醫藥開放試驗區」，並把它建設成為中國的「醫學創新合作特區」。

中新社報導，國際醫學創新合作論壇（中國—上海合作組織）中印企業家圓桌會議26日在防城港舉行，班忠柏在推介發言時披露前述消息。印度製藥協會會長賈亞塞蘭．傑加納森對該計劃表示歡迎。他指出，中國醫藥市場正在迅速擴增，商機很大，印度的製藥企業希望能和中國企業建立友好合作關係，擴大在中國的市場，用性價比高的藥品贏得更多客戶群。

班忠柏說，防城港具有開展醫學創新合作的國際化優勢，它是上合組織成員國與東盟國家之間的一個自然銜接點和合作交流的邊海通道。背靠14億中國人口的大市場，還連接著6億人口的東盟大市場。防城港將為國際醫學創新合作提供有力的制度政策支撐。該市希望與印度企業家共同尋求在制度、政策、技術方面的創新合作。

為推動醫學開放試驗區實質性進展，防城港市提出「一區兩城」的設想，即倡導在防城港全域打造國際醫學開放試驗區，在試驗區內打造國際醫藥製造城和國際醫療康養城。國際醫藥製造城主要包括中印醫藥製造產業園、歐美新特藥製造產業園，並將為上合組織成員國俄羅斯打造一個醫藥產業園。

班忠柏表示，防城港將首先推動占地67公頃的中印醫藥產業園建設，為印度企業和中國央企的合作提供平台。