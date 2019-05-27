大陸捍衛人民幣匯率最速效工具：官員公開喊話

2019-05-27 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人行官員公開喊話儼然已成為近期大陸捍衛人民幣匯率成本最低、也最速效的工具。記者林則宏／攝影 分享 facebook 人行官員公開喊話儼然已成為大陸捍衛人民幣匯率成本最低也最速效的工具。中國人民銀行（大陸央行）黨委書記、銀保監會主席郭樹清25日一番「投機做空人民幣必然遭受巨大損失」的談話，立刻讓周一人民幣對美元匯率收漲在逾一周新高。

繼人行副行長潘功勝與劉國強分別在本月19、23日公開對人民幣匯率信心喊話後，在25日召開的「2019清華五道口全球金融論壇」上，原計劃出席論壇的郭樹清因陪國務院高層在外地調研考察而改發表書面講稿。

郭樹清在演講稿中提到，長期來看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

在潘功勝與劉國強先後就人民幣匯率發表談話後，上周在岸市場人民幣對美元即期匯率就微升0.13%，而先前兩周人民幣對美元累計跌幅則達到2.6%。

而在郭樹清發表前述談話後，27日人民幣兌美元匯率中間價報6.8924 ，則較前一交易日上漲69個基點。在此之前，人民幣中間價已連續四個交易變動都不超過2個基點。

周一在岸人民幣對美元匯率開盤後也跳漲逾百點，一度升破6.89關口；離岸人民幣對美元同樣震盪走高近百點，收復6.91關口。周一在岸人民幣最後收在6.8963。

路透中文網引述交易員說法稱，近期人民幣中間價連續略強於市場預期，加上周末人行官員再次發聲警告人民幣空頭，帶動27日早盤匯價一度升破6.89元。

但午後逢低購匯需求仍不少，限制人民幣反彈空間。隨著海外上市中資公司分紅購匯需求上升，人民幣要持續反彈仍面臨較大困難。

一名中資銀行交易員表示，目前人民幣缺乏升值理由，這是大的背景，此外還有海外上市中資企業分紅購匯需求，「不過只要不發生快速貶值，問題不大」。

目前市場普遍認為，短期內人民幣匯率應會維持在1美元對人民幣6.9元上下區間震盪。